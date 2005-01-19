تالار وحدت در اشغال "هلنا والدمن"

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر"، اين نمايش كه ساعت19 فردا اول بهمن به روي صحنه مي رود با بازي گروهي از بازيگران ايراني است . اين نمايش چند ماه پيش به نام "چادرستان " در آلمان اجرا شد.

همچنين مجموعه تئاتر شهردر اولين روزبيست وسومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر ميزبان نمايشهاي "در انتظار گودو" به كارگرداني همايون غني زاده طي سه سانس 14، 18،20 در كارگاه نمايش ،"چند كاپريس براي ويولون" به كارگرداني محمود رضا رحيمي ساعت 16 در تالار خورشيد، "خاكستري" به كارگرداني شهرام كرمي ساعت16 در تالار نو ، "آخرين بازي" به كارگرداني محمد رضا درند در دو نوبت 16 و19 در تالار كوچك، "سانتا كروز" به كارگرداني هما روستا در دو نوبت 17و21 در تالار چها رسو، "آواز قو" به كارگرداني محمد رحمانيان در دو ساعت30/17 و20 در تالار سايه ، "شب مويه ها" به كارگرداني كورش زارعي ساعت 18 و20 در تالار قشقايي ، "چشم اندازي از پل" به كارگرداني "منيژه محامدي" در دو نوبت 30/18 و21 در تالار اصلي و "بليت براي بهشت" يك كارگروهي از فرانسه در كافه ترياي تئاتر شهر ساعت15 است.

تالار مولوي نيز فردا در اولين روز جشنواره تئاتر ميزبان نمايش "در انتظار گودو" به كارگرداني علي اكبر عليزاد طي دو سانس 15 و30/17 است اين نمايش در تابستان گذشته نيز در همين تالار اجرا شد و با استقبال فراوان تماشاگران مواجه شد.

تالار هنر نيز در اين روز ميزبان يك نمايش بخش مرور " دومرغ آخر عشق" به كارگرداني مرضيه شجاعي طي دو نوبت 16و 18 است. اين نمايش منتخب جشنوارههاي تئاتر دانش آموزي است.

"عشق ،رويا، تاريكي" عنوان نمايش اصغر خليلي است كه در دو نوبت 16 و 30/18 در تالار سنگلج به روي صحنه مي رود.

"خانه نمايش نيز در اولين روز جشنواره ميزبان نمايش" مرد اتفاقي" به كارگرداني وحيد رهباني در ساعت15 است.

فضاي باز تئاتر شهر نيز در اولين روز بيست وسومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر ميزبان مجلس شبيه خواني ذبح اسماعيل "عيد قربان" است و خانه هنرمندان ايران ميزبان بخش جنبي اين جشنواره برنامه ويدئو آرت است اين برنامه كه در طول جشنواره همه روزه بين ساعت 10 تا16 در تالار تجربه خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود در اولين روز خود اختصاص به ويدئو آرت "ويتسك" اثر يونس لطفي دارد.

