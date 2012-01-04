نتایج آیووا صهیونیستها را به وحشت انداخت/ رامنی و سنتورم فاتحان روز اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوستون گلوب، شب گذشته ایالت آیووا شاهد رقابت نامزدهای حزب جمهوریخواه برای شرکت در رقابتهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری بود که در نهایت "میت رامنی" و "ریک سنتورم" هر یک با کسب نردیک به 25 درصد آرا فاتحان این آوردگاه لقب گرفتند.

بر همین اساس ریک سنتورم 24.6 درصد از آرا، رامنی 24.5، ران پل 21.3درصد، نیوت گینگریچ 13 درصد، ریک پری 10 درصد، و میشل بکمن فقط 5 درصد آرا را تصاحب کردند.

بر اساس این گزارش، انتخابات درون حزبی در ایالت آیووا در یک هزار و 774 حوزه برگزار شد و شمارش 96 درصد از آرا نشان داد که رامنی و سنتورم انتخاب اول این ایالت هستند. آیووا در غرب میانه (Midwest) آمریکا واقع شده است و از لحاظ وسعت بیست و ششمین ایالت و از نظر جمعیت سی امین ایالت به شمار می رود.

هراس صهیونیستها

موفقیت ران پل در ایالت آیووا با توجه به اهمیت این ایالت و همچنین رویکرد ضد اسرائیلی این نامزد جمهوریخواهان سبب هراس سران رژیم اسرائیل شده است. در هفته گذشته یکی از مشاوران سابق ران پل اعلام کرد که وی یک فرد ضد اسرائیلی بوده و همواره آرزو می کند که کاش هیچ وقت اسرائیل شکل نمی گرفت.

میت رامنی، ران پل و ریک سنتورم فاتحان روز اول انتخابات مقدماتی

ران پل معتقد است که تمام سرزمین های اشغالی باید به اعراب بازگردانده شود.

نحوه رقابت در آیووا

انتخابات مقدماتی هر دو حزب آمریکا به طور سنتی از آیووا شروع می‌ شود.سیستم انتخاباتی آیووا به صورت انجمن حزبی (Caucus) است. به طور کلی هر ایالت برای انتخاب نامزدهای حزبی خودش، یا انجمن حزبی یا انتخابات مقدماتی برگزار می ‌کند. انجمن حزبی به صورتی است که انجمنهای کوچکی در حوزه‌های مختلف هر ایالت برگزار می ‌شود و در آن مردم نامزد خودشان را انتخاب می‌ کنند.

شرایط رأی دادن به این صورت است که باید افراد به عنوان رأی دهنده جمهوریخواه در انتخابات سراسری ثبت نام کرده باشند و بالای 18 سال سن داشته باشند.انجمن حزبی معمولاً در مدارس، کلیسا، کتابخانه های عمومی ‌و حتی منازل افراد برگزار می ‌شود و در آن مردم دور هم جمع می ‌شوند و به نامزد خود رأی می‌ دهند. فرق انجمن حزبی و انتخابات مقدماتی در این است که انتخابات مقدماتی فرآیندی شبیه به انتخابات سراسری است به صورتی که مردم در حوزه‌های مختلف پای صندوقهای رأی می‌ روند نه این که در جلسات خودمانی حزبی دور هم جمع شوند و رأی دهند.

آیووا دارای 99 ناحیه است هر کدام از این نواحی به چند حوزه تقسیم می‌شوند کل حوزه های ایالت به 1774 می رسد که در هر کدام از حوزه ها انجمن حزبی برگزار می ‌شود. تعداد شرکت کنندگان انجمن حزبی از تعداد انگشتان دست در حوزه‌ های روستایی، تا هزاران نفر در حوزه های شهری متغیر است.هر انجمن حزبی نتایج آرا را به کنوانسیون حزبی هر ناحیه ارسال می‌ کند و نتایج همه نواحی در کنوانسیون حزبی ایالت اعلام می ‌شود. آیووا دارای 28 نماینده حزبی است به این معنا که نامزدها به ازای آرایی که اخذ می‌ کنند تعدادی نماینده به دست می ‌آورند.در هر ایالت با توجه به میزان جمعیت تعداد این نمایندگان متفاوت است.هر نامزد جمهوریخواه برای به دست آوردن کاندیداتوری حزبش باید 1144 نماینده کسب کند.

از لحاظ ایدئولوژی، اعضای انجمن حزبی جمهوریخواهان آیووا را 88 درصد محافظه کار، 11 درصد میانه رو و 1 درصد لیبرال تشکیل می‌دهند. همچنین 60 درصد این اعضا اوانجلیست و 40 درصد غیر اوانجلیست هستند.

برنامه انتخابات آتی

آیووا نقطه آغاز انتخابات درون حزبی جمهورخواهان بود و به همین ترتیب سایر ایالتهای آمریکا نیز در روزها و هفه های آینده شاهد برگزاری این رقابت ها خواهند بود. بر اساس برنامه در تاریخ 10 ژانویه ( 20 دی ) در نیو همپشایر، 21 ژانویه ( 1 بهمن ) کارولینای جنوبی شاهد برگزاری این رقابتها خواهند بود.