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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

نادر مقدس:

فیلم تلویزیونی "گنجینه جواهرپشته" آماده پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "گنجینه جواهرپشته" آماده پخش می‌شود

کارگردان فیلم تلویزیونی "گنجینه جواهر پشته" از آماده شدن این فیلم طی چند روز آینده خبر داد.

نادر مقدس، کارگردان فیلم "گنجینه جواهر پشته" در این باره به خبرنگار مهر گفت: پس از آماده شدن نسخه اولیه، این فیلم برای بازبینی به مسوولان سیما فیلم ارائه خواهد شد. هم اکنون موسیقی فیلم را بابک ربوخه می‌سازد.

داستان فیلم "گنجینه جواهر پشته" در شمال کشور و در شهرستان فومن و اطراف آن می‌گذرد. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک گروه باستان‌شناس وارد روستایی می‌شوند. اهالی گمان می‌کنند که در روستایشان گنج پیدا شده است که این موضوع باعث می‌شود دشمنی‌های قدیمی، آشکار شود.

به دنبال مشخص شدن وجود یک اثر باستانی مهم در روستا، اهالی متحد شده و به آبادانی روستای خود می‌پردازند. در "گنجینه جواهر پشته" بازیگرانی چون شقایق دهقان، ژوبین مقدس، هادی قمیشی، ساقی زینتی و ... بازی می‌کنند و بقیه بازیگران گیلانی و بومیان محلی هستند.

نادر مقدس این روزها فیلم سینمایی "ارتباط خانوادگی" با بازی علی نصیریان و کتایون امیرابراهیمی را به تهیه‌کنندگی سیما فیلم روی پرده سینماها دارد.

کد مطلب 1500803

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