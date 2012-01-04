عبور از مرز آمریکا با کمک یک آی-پد/ استفاده از آی-پد به جای گذرنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارتین رایش" از اهالی مونترال کانادا پس از اینکه در نزدیکی مرز آمریکا متوجه شد گذرنامه اش را به همراه ندارد، به همراه آی-پد خود در دفتر مرزی آمریکا حضور پیدا کرده و به مسئولان این دفتر گفت که راهی ورمونت است تا هدایای کریسمس را به صاحبانشان تحویل دهد.

رایش می گوید احتمال اینکه آی-پد را به عنوان گذرنامه از من قبول کنند بسیار کم بود اما با خود گفتم که دست کم تلاشم را کرده باشم. مامور کنترل آی-پد او را گرفته و به اتاقکی برد و پس از 6 دقیقه بازگشته و مجوز ورود را به او داد.

با وجود اینکه چنین رویدادی در مرز کشورها یک استثنا به شمار می رود، اما رایش امیدوار است استفاده از اسکن دیجیتالی مدارک شناسایی و مجوزهای عبور در آینده مرسوم شود.

بر اساس گزارش بی بی سی، آژانس خدمات مرزی کانادا می گوید شهروندان کانادایی تنها با استفاده از گذرنامه، گواهینامه ویژه و مجوزی به نام Nexus امکان عبور از مرز آمریکا را دارند، به این شکل عبور از مرز با کمک یک آی-پد استثنایی بزرگ و نادر به شمار می آید.