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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۸

برای اولین بار اتفاق افتاد؛

عبور از مرز آمریکا با کمک یک آی-پد/ استفاده از آی-پد به جای گذرنامه

عبور از مرز آمریکا با کمک یک آی-پد/ استفاده از آی-پد به جای گذرنامه

مردی کانادایی که گذرنامه خود را به همراه نداشت، برای عبور از مرز آمریکا از آی-پد و تصویری اسکن شده از پاسپورتش استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارتین رایش" از اهالی مونترال کانادا پس از اینکه در نزدیکی مرز آمریکا متوجه شد گذرنامه اش را به همراه ندارد، به همراه آی-پد خود در دفتر مرزی آمریکا حضور پیدا کرده و به مسئولان این دفتر گفت که راهی ورمونت است تا هدایای کریسمس را به صاحبانشان تحویل دهد.

رایش می گوید احتمال اینکه آی-پد را به عنوان گذرنامه از من قبول کنند بسیار کم بود اما با خود گفتم که دست کم تلاشم را کرده باشم. مامور کنترل آی-پد او را گرفته و به اتاقکی برد و پس از 6 دقیقه بازگشته و مجوز ورود را به او داد.

با وجود اینکه چنین رویدادی در مرز کشورها یک استثنا به شمار می رود، اما رایش امیدوار است استفاده از اسکن دیجیتالی مدارک شناسایی و مجوزهای عبور در آینده مرسوم شود.

بر اساس گزارش بی بی سی، آژانس خدمات مرزی کانادا می گوید شهروندان کانادایی تنها با استفاده از گذرنامه، گواهینامه ویژه و مجوزی به نام Nexus امکان عبور از مرز آمریکا را دارند، به این شکل عبور از مرز با کمک یک آی-پد استثنایی بزرگ و نادر به شمار می آید.

کد مطلب 1500804

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