دفتر یادداشت‌ گمشده آلبرت آینشتاین پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر پیدایش از مجموعه کتابهای «مشاهیر مرده» اثری درباره زندگی و اختراعات آلبرت آینشتاین منتشر کرد که این کتاب با نام «آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی» در اختیار نوجوانان ایرانی قرار گرفته است.
این کتاب را مابکل گلدسمیت نوشته و فیلیپ ریو آن را تصویرسازی کرده و مهرداد تویسرکانی نیز این کتاب را به فارسی برگردانده است.
لابد تا حالا اسم آلبرت آینشتاین را شنیدهاید. او یکی از مشاهیر مرده است که این کتاب به شما کمک می کند هر چه بیشتر با او آشنا شوید، ولی آیا تا حالا شنیدهاید آلبرت از مدرسه اخراج شده؟ نازیها و اف.بی.آی جاسوسیاش را میکردند؟ مغزش را از سرش درآوردند؟
بله او با اینکه مرده ولی هنوز ما را به تعجب وامی دارد. حالا در این کتاب شما میتوانید در دفتر یادداشت گمشده آلبرت سرک بکشید، تیترهای تکان دهنده روزنامه اخبار کیهان را بخوانید و از فرضیههایی خبردار شوید که جهان ما را تغییر داد... آن هم بدون اینکه مختان تاب بردارد!
کتاب حاضر در فصلهایی چون باهوشترین آدم تاریخ، هیولای کوچک، هیچی مطلق نیست، آلبرت زمان را فتح میکند، آلبرت فرار میکند، زمان کشآمده، فضای فشردهشده، آلبرت و خدای خالق علم، بعد چهارم، جنگ اجتنابناپذیر، فضای خمیده، فضا تاب برمیدارد، فضای بادکنکی آلبرت، آلبرت و نازیها، E= mc2، ابرعلم، پس از آلبرت تنظیم شده است.
این کتاب 204 صفحهای برای نوجوانانی منتشر شده است که آنقدر به علم علاقهمند هستند که چند روزی وقت بگذارند و این کتاب را بخوانند و یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین دانشمند تاریخ معاصر جهان را بشناسند. البته نویسنده کتاب سعی کرده است قالب نوشتاری کتاب را به گونهای انتخاب کند تا خواندن کتاب برای مخاطبان شیرین و جذاب باشد و بتوانند ضمن لذت بردن از زندگینامه داستانی این دانشمند، با نظریهها و تاثیراتی که بر علم و شرایط جهان گذاشته اشت، آشنا شوند.
خواندن این کتاب به نوجوانان توصیه میشود و حتی بزرگسالانی هم که اطلاعات زیادی درباره آینشتاین ندارند میتوانند پس از مطالعه این کتاب آشنایی نسبی و کلی با وی به دست آوردند.
این کتاب را نشر پیدایش در شمارگان 2500 نسخه به قیمت 4500 تومان منتشر کرده است.
