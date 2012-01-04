فرهاد رهبر رئیس کنسرسیوم محتوای ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست هیئت موسسین کنسرسیوم محتوای ملی با حضور دکتر غلامعلی حداد عادل - ریاست بنیاد دایره المعارف اسلامی، حجت اسلام دکتر خاموشی - ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، دکتر فرهاد رهبر - ریاست دانشگاه تهران، دکتر اسحق صلاحی - ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حجت الاسلام دکتر جعفریان - ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، محمد هادی زاهدی -ریاست سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، دکتر سید امید فاطمی - ریاست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، دکتر مهدی طهرانچی -ریاست مرکز نشر دانشگاهی و دکتر علیرضا طالب پور - ریاست موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در تالار شورای دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست، انتخاب محل دائمی دبیرخانه کنسرسیوم در دستور کار قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر اعضا، رای گیری صورت گرفت و ضمن تشکر از تلاش های پیشین موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، با اکثریت موافق آرا این موسسه به عنوان دبیرخانه دائمی کنسرسیوم محتوای ملی انتخاب شد.

سپس جلسه مذکور با برگزاری انتخابات ریاست کنسرسیوم محتوای ملی ادامه یافت و با اکثریت آرا موافق، دکتر فرهاد رهبر ریاست دانشگاه تهران به عنوان رئیس این کنسرسیوم به مدت دو سال انتخاب شد.

شایان ذکر است پس از رونمایی از پورتال رسمی کنسرسیوم محتوای ملی با آدرس www.icnc.ir در 28 آبان ماه سال جاری، همه اعضای موسس کنسرسیوم اطلاعات و محتواهای خود را در این پورتال در دسترس عموم قرار دادند. این اطلاعات از طریق درگاه قابل جستجو است و اعضای دیگری نیز در این مدت به مجموعه کنسرسیوم اضافه شده اند و امید می رود تا دیگر صاحبان محتوا نیز به این مجموعه بپیوندند.