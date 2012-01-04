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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۰

ناصری امید:

مهارت آموزی بستر مناسبی برای بروز توانمندی جوانان است

مهارت آموزی بستر مناسبی برای بروز توانمندی جوانان است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر امور عمرانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مهارت آموزی را بستر مناسبی برای بروز توانمندی های جوانان در تمام عرصه ها عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود ناصری امید شامگاه سه شنبه در بازدید از پروژه های در دست اجرای فنی و حرفه ای استان کردستان اظهار داشت: پروژه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی با تربیت نیروی ماهر و کارآمد، بستر مناسبی برای بالفعل کردن توان و استعدادهای بالقوه جوانان جویای کار در شهرستانهای استان کردستان به شمار می رود.

وی بیان کرد: با به بهره برداری رسیدن مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان کردستان تمام اقشار جامعه به ویژه جوانان از مزایای مهارت آموزی بهره مند می شوند و این مهم می تواند در راستای ایجاد فرصتهای جدید شغلی و کاهش بیکاری در این استان نقش موثری داشته باشد.

مدیر امور عمرانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از نزدیک با بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اجرا در استان کردستان یادآور شد: وضعیت عمرانی پروژه های در دست اجر مناسب است ولی انتظار می رود که با تلاش بیشتر زمینه برای بهره برداری آن تا اواسط سال آینده فراهم شود.

مراکز فنی و حرفه ای دهگلان و سروآباد 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان نیز در جریان این بازدیدها گفت: تکمیل و به بهره برداری رسیدن این پروژه ها در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در منطقه به ویژه شهرستان های فاقد مراکز آموزش فنی و حرفه ای، می تواند در زمینه ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد خانواده کمک کند.

سید جمیل احمدی ضمن تشکر و قدردانی از توجه و مساعدت های مسئولان سازمان افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته انتظار می رود در دهه مبارک فجر سال جاری شاهد به بهره برداری رسیدن تعدادی از این مراکز جدید آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان های تابعه استان کردستان باشیم.

وی در پایان عنوان کرد: پروژه های احداث مراکز شهرستان های دهگلان و سرو آباد با 95 درصد پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی آنها به پایان رسیده است و تجهیزات کارگاه های آموزشی و اداری این دو مرکز نیز خریداری شده است و در آینده نزدیک با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری می رسند.

کد مطلب 1500818

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