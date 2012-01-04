مهارت آموزی بستر مناسبی برای بروز توانمندی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود ناصری امید شامگاه سه شنبه در بازدید از پروژه های در دست اجرای فنی و حرفه ای استان کردستان اظهار داشت: پروژه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی با تربیت نیروی ماهر و کارآمد، بستر مناسبی برای بالفعل کردن توان و استعدادهای بالقوه جوانان جویای کار در شهرستانهای استان کردستان به شمار می رود.

وی بیان کرد: با به بهره برداری رسیدن مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان کردستان تمام اقشار جامعه به ویژه جوانان از مزایای مهارت آموزی بهره مند می شوند و این مهم می تواند در راستای ایجاد فرصتهای جدید شغلی و کاهش بیکاری در این استان نقش موثری داشته باشد.

مدیر امور عمرانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از نزدیک با بررسی روند پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اجرا در استان کردستان یادآور شد: وضعیت عمرانی پروژه های در دست اجر مناسب است ولی انتظار می رود که با تلاش بیشتر زمینه برای بهره برداری آن تا اواسط سال آینده فراهم شود.

مراکز فنی و حرفه ای دهگلان و سروآباد 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان نیز در جریان این بازدیدها گفت: تکمیل و به بهره برداری رسیدن این پروژه ها در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در منطقه به ویژه شهرستان های فاقد مراکز آموزش فنی و حرفه ای، می تواند در زمینه ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد خانواده کمک کند.

سید جمیل احمدی ضمن تشکر و قدردانی از توجه و مساعدت های مسئولان سازمان افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته انتظار می رود در دهه مبارک فجر سال جاری شاهد به بهره برداری رسیدن تعدادی از این مراکز جدید آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان های تابعه استان کردستان باشیم.

وی در پایان عنوان کرد: پروژه های احداث مراکز شهرستان های دهگلان و سرو آباد با 95 درصد پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی آنها به پایان رسیده است و تجهیزات کارگاه های آموزشی و اداری این دو مرکز نیز خریداری شده است و در آینده نزدیک با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری می رسند.