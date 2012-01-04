وضعیت غبارآلود صحنه سیاسی عراق / افشای پرونده های علاوی و المطلک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، شوان محمد طه از اعضای ائتلاف کردستان عراق اعلام کرد نمایندگان این فراکسیون نشست روز سه شنبه پارلمان را در اعتراض به اظهارات حسین الاسدی نماینده ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی ترک کردند.



به گفته وی، نمایندگان ائتلاف کردستان خواستار عذرخواهی الاسدی شدند، اما وی با رد این خواسته بر موضع خود تاکید کرد.



الاسدی، رئیس جمهوری عراق را به سبب پناه دادن به طارق الهاشمی معاون خود به حمایت از تروریسم متهم کرد.



الاسدی خاطر نشان کرده بود پناه دادن به الهاشمی، نقض قانون اساسی و مشمول ماده چهارم قانون تروریسم است.



خاطر نشان می شود ائتلاف دولت قانون روز دوشنبه اعلام کرد اظهارات الاسدی، شخصی است و به نمایندگی از این ائتلاف بیان نشده است.



افشای مدارکی علیه علاوی و المطلک

دفتر نخست وزیری عراق، قصد به جریان انداختن پرونده هایی را دارد که دست داشتن ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه و صالح المطلک معاون برکنار شده مالکی در عملیاتهای تروریستی را اثبات می کند.



به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری المواطن، یک منبع در دفتر نخست وزیری عراق گفته است پرونده هایی در اختیار دارد که دست داشتن صالح المطلک معاون برکنار شده مالکی و ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه در عملیات تروریستی را ثابت می کند و این پرونده ها به زودی به دستگاه قضایی عراق و در زمان مناسب ارسال خواهد شد.



این منبع که در دفتر شخصی نوری المالکی کار می کند، افزود اسناد و مدارکی در دست است، اما اوضاع کنونی مناسب نیست، چرا که شاید سبب تنش آفرینی برخی طرفها شود و شهروندان عراقی هزینه این تنشها را باید بپردازند، همانند وضعیتی که پس از اعتراضات محافظان طارق الهاشمی به وجود آمد، این منبع در عین حال تاکید کرد اسناد دخالت المطلک و علاوی در حوادث تروریستی به زودی به دستگاه قضایی ارسال می شود و ملت عراق در جریان آن قرار خواهند گرفت.

این در حالی است که یک عضو فهرست العراقیه اتهامات وارده به رئیس این جریان یعنی ایاد علاوی و صالح المطلک از دیگر اعضا در ارتباط با تروریسم را مورد انتقاد قرار داده است.



صحنه سیاسی عراق در حال حاضر در پی تحولات اخیر و پس از صدور حکم بازداشت الهاشمی به سبب دست داشتن در اقدامات تروریستی و برکناری صالح المطلک معاون امور خدمات نخست وزیر و تعلیق حضور نمایندگان و وزیران وابسته به العراقیه در جلسات پارلمان و دولت همچنان بحرانی است.



اطلاعات جدید درباره طرح ترور ناکام المالکی

از سوی دیگر روز گذشته یک مقام امنیتی عراق از دستیابی به اطلاعات جدید درباره طرح خنثی شده تروریستها برای ترور نوری المالکی نخست وزیر این کشور خبر داد.



به گفته قاسم عطا، کمیته حقیقت یاب، اطلاعات جدیدی را درباره عملیات تروریستی اخیر به دست آورده است.



منابع امنیتی عراق روز 28 نوامبر از کشته شدن دو نفر بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری در منطقه الخضراء بغداد خبر داده بودند، در پی این حادثه تروریستی، مقامات عراقی، طارق الهاشمی را به دست داشتن در این حادثه متهم کردند، آنها همچنین اعلام کردند که اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق نیز هدف این انفجار بوده است.



اما اظهارات صریح نوری المالکی نخست وزیر عراق در روز سوم دسامبر مبنی بر اینکه تروریستها قصد داشته اند وی را ترور کنند، جنجال زیادی به پا کرد، مالکی گفته بود بر اساس برنامه تروریستها، این خودرو قرار بود وارد ساختمان پارلمان عراق شود تا زمانی که من وارد آن شدم، منفجر شود.



در پی این حادثه تروریستی، سه نفر از محافظان طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق در اعترافاتی تکان دهنده اعلام کردند در طول چند سال اخیر، دستوراتی را برای دست زدن به عملیات تروریستی از جمله بمبگذاری در ساختمان پارلمان برای ترور مالکی را دریافت کرده بودند.



با اعترافات تکان دهنده محافظان الهاشمی، دستگاه قضایی عراق در 19 دسامبر 2011 رسما حکم بازداشت وی را صادر کرد، اما معاون سنی مذهب طالبانی با ساختگی خواندن این اتهامات به منطقه کردستان در شمال عراق گریخت و به رهبران کردستان این کشور پناهنده شد.



اظهارات جنجال برانگیز و اتهام زنی الهاشمی از اربیل و سلیمانیه در شمال عراق با پوشش گسترده رسانه ای از سوی الجزیره و العربیه و دیگر رسانه های همسو ادامه یافت و وی با به چالش کشیدن حاکمیت دولت مرکزی عراق، خواستار ارجاع پرونده خود به منطقه کردستان عراق شد که با مخالفت قاطع دستگاه قضایی این کشور روبرو شد.



نوری المالکی و دیگر رهبران عراق بارها از جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان این کشور خواسته اند الهاشمی را تحویل دستگاه قضایی عراق دهند که تا کنون پاسخی به این درخواست داده نشده است.