بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر مسعود آذربایجانی، دکتر مقصود فراستخواه و دکتر سارا شریعتی چهارشنبه 14 دی از ساعت 14 الی 17:30 در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی برگزار می‌شود.

"سنجش دینداری در ایران" عنوان یکی از پژوهشهای مهم دفتر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی است.

این نشست را دفتر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می کند.

دانشکده علوم اجتماعی در بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی واقع است .