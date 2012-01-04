بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر مسعود آذربایجانی، دکتر مقصود فراستخواه و دکتر سارا شریعتی چهارشنبه 14 دی از ساعت 14 الی 17:30 در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی برگزار میشود.
"سنجش دینداری در ایران" عنوان یکی از پژوهشهای مهم دفتر برنامهریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی است.
این نشست را دفتر برنامهریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می کند.
دانشکده علوم اجتماعی در بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی واقع است .
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