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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۶

دومین نشست برگزار می‌شود؛

بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران

بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران

دومین نشست از مجموعه نشست‌های بررسی و نقد سنجش دینداری در ایران با عنوان "امکان سنجش دینداری" برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور دکتر مسعود آذربایجانی، دکتر مقصود فراستخواه و دکتر سارا شریعتی چهارشنبه 14 دی از ساعت 14 الی 17:30 در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی  برگزار می‌شود.

"سنجش دینداری در ایران" عنوان یکی از پژوهشهای مهم دفتر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی است.

این نشست را دفتر برنامه‌ریزی و توسعه پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می کند.

دانشکده علوم اجتماعی در بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان شریعتی واقع است .

کد مطلب 1500823

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