سازمان گسترش برای سرمایه گذاری در کردستان اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید نقشی زادیان اظهار داشت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ارسال نامه ای به دستگاه های دولتی و بخش خصوصی کردستان از آمادگی این سازمان برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی دارای توجیه اقتصادی این استان خبر داد.

وی ضمن اظهار خرسندی از این اقدام سازمان گسترش گفت: براساس اصلاحیه تبصره 3 ذیل بند الف ماده 3 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، شرکتهای مادرتخصصی می توانند پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه ها یا شرکتهای مادر تخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخش های خصوصی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرح های اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده 2 این قانون در مناطق کمتر توسعه می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی اقدام کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج یادآور شد: در اجرای این قانون سهام دولتی ناشی از این مشارکت باید ظرف سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات به بخش خصوصی واگذار شود که این مهم بهترین فرصت برای توسعه استان کردستان به ویژه در بخش های صنعتی است.

نقشی زادیان در ادامه کارآفرینان، مدیران و برنامه ریزان استان کردستان درخواست کرد از فرصت پیش آمده استفاده کرده و طرح های آماده و دارای توجیه اقتصادی و فنی را به این سازمان معرفی کنند.

وی عنوان کرد: این اقدام علاوه بر اجرای اصل 44 قانونی اساسی کشور می تواند گام مثبتی در اجرای مصوبه دولت در بخشنامه ستاد تسهیل سرمایه گذاری در شرق وغرب کشور باشد.