صادرات ماهی کردستان 10 درصد افزایش یافت

رحمان میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال جاری صادرات ماهی به خارج از کشور از طریق مرزهای رسمی استان کردستان نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است و این مهم نشان دهنده جایگاه کردستان در تولید و عرضه ماهی در کشور به شمار می رود.

وی گفت: هزار و 200 تن ماهی با ارزش 24 میلیارد ریال از طریق بازارچه های مرزی سیرانبند بانه، سیف سقز و مرز رسمی باشماق مریوان به خارج از کشور صادر شده است.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان کردستان یادآور شد: از ابتدای سال جاری پنج هزار و 220 تن ماهی در استان کردستان تولید شده است که بخش زیادی از این میزان تولید در داخل استان مصرف شده و بقیه نیز به خارج از کشور صادر شده است.

میرزایی به سهم پنج درصدی استان کردستان از تولیدات ماهی در کشور اشاره کرد و افزود: با تامین اعتبار لازم و بهره برداری از فاز دوم مجتمع پرورش ماهیان سردآبی سیروان که بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان در خاورمیانه است این میزان سهم افزایش قابل توجهی پیدا می کند.

وی با اشاره به تولید این میزان ماهی در استان کردستان گفت: دو هزار و 200 تن ماهیان سردآبی که در مجتمع های پرورش ماهیان سردآبی مزارع منفرد، استخرهای دو منظوره تولید شده است و سه هزار و 20 تن آن از منابع آبی استان کردستان صید و روانه بازار مصرف شده است.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی استان کردستان در پایان بیان کرد: در حال حاضر هزار و 300 صیاد در قالب تعاونی های صیادی در سه مجتمع پرورش کامیاران، مجتمع سیروان سروآباد و مجتمع قمچقای بیجار در زمینه پرورش و صید ماهی فعالیت می کنند.