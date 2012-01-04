سه مرکز مخابراتی در شهر تهران توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، این عملیات درمراکز شهید عرب سرخی، شهید باهنر و شهید قندی اجرا می شود و ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3374 الی 3377، 3337 الی 3339 در محدوده اتوبان شهیدکریمی، فداییان اسلام، چهارراه چشمه علی، دیلمان شرقی به مدت سه روز دچار اختلال می شود.

همچنین ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره های 2200، 2260، 2261، 2263، 2264 در محدوده خیابانهای زرگنده، نونهالان، حیدری و در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های 5580، 5581، 5515، 5516، 5589، 5557، 5560 الی 5563 در محدوده خیابانهای 15 خرداد شرقی، شهید مصطفی خمینی و شهید درخشنده به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.