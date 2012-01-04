حاج بخشی، فریاد رسای حریت و آزادگی ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت درگذشت حاج ذبیح الله بخشی جبهه متحد اصولگرایان اطلاعیه ای را به همین مناسبت در پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد منتشر کرده است که متن کامل ان را در زیر می خوانید.



حاج ذبیح الله بخشی، عمار آگاه دل زمانه، حبیب ابن مظاهر دفاع از کشور و ایمان، جانباز و علمدار دوران دفاع مقدس و پدر دو شهید که تا پایان عمر به عهد و پیمان خود با امام شهیدان پایبند بود، صبح دیروز به لقاء الله پیوست.

جبهه متحد اصولگرایان ضمن تسلیت درگذشت این بسیجی نام آشنا به محضر مبارک مقام معظم رهبری، عموم ملت شهید پرور و شجاع ایران اسلامی به ویژه همه جانبازان، رزمندگان و ایثارگران انقلاب اسلامی و همچنین خانواده معظم شهدا، بر خود فرض می داند روش سلوک و تبعیت پذیری حاج ذبیح الله بخشی را به عنوان الگویی برای طی طریق انقلاب مورد مداقه و تبیین قرار دهد.



حاج ذبیح الله بخشی، عاشق و شیفته ولایت بود و به جرات می توان گفت که تجلی بارز مجاهد بااموالهم و انفسهم در دوران معاصر بود. او از پیشکسوتان و از سابقون رزمندگان به یادگار مانده هشت سال دفاع مقدس بود که هنوز رشادت های او در آن دوران پر از حادثه و حماسه از یادها نرفته است.



حاج بخشی، نماد ایستادگی و صبر جمیلی بود که همگان به الگو بودن وی در تراز انقلاب اذعان داشتند که چگونه در ارتباطات مردمی علیه جبهه کفر و استکبار جهانی، لب به سخن، افشاگری و تببین می پرداخت.



«بخشی» را در گردهمایی های نیروهای انقلاب به خوبی به یاد داریم. وی، فریاد رسای حریت و آزادگی ملت ایران در گوش همگان بود. او با سر دادن شعارهای انقلابی و رجزخوانی های آتشین خود علیه نظام سلطه و نفاق در جبهه های نبرد حق علیه باطل، نقش به سزایی را در دمیدن روح امید و ارتقاء انگیزه های انقلابی رزمندگان اسلام داشت.



جبهه متحد اصولگرایان برای آن پیرغلام اهل بیت(ع) از خداوند متعال، علو درجات و رحمت واسعه اش را طلب می کند و از عموم مردم غیور و انقلابی دعوت می کند تا با حضور در مراسم تشییع پیکر این مجاهد فی سبیل الله، مسیر روشن ارزش‏ های انقلابی را گرامی بداریم.