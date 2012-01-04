کردستان رئیس شورای روابط عمومی منطقه سه وزارت صنعت و معدن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری اولین گردهمائی مدیران روابط عمومی سازمان های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور، "بهروز ابراهیم آبادی" مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به عنوان رئیس شورای هماهنگی منطقه سه کشور انتخاب شد.

بر اساس برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف اطلاع رسانی بهتر رولبط عمومی استان های مختلف کشور به پنج منطقه تقسیم بندی شده اند که کردستان، کرمانشاه، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی به عنوان اعضای منطقه سه مشخص شده و کردستان نیز ریاست شورای هماهنگی سازمان های وابسته به این وزارت خانه را بر عهده گرفته است.

قرار است که مجمع هماهنگی روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اضافه سازمان های زیرمجموعه هر سه هفته یک بار ضمن تشکیل جلسه با حضر وزیر برنامه های مختلف این وزارت خانه در راستای اطلاع رسانی بهتر در خصوص طرح های در دست اجرا مورد بررسی قرار دهند.

همچنین نشست های کاری روابط عمومی های مناطق نیز بر اساس نیاز و به صورت موردی برگزار می شود.

