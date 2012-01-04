نحوه محاسبه تعرفه های درمانی 91 اعلام شد

دکتر محمدرضا اولیایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جلسات کارشناسی بررسی تعرفه های درمانی سال 91 در حال برگزاری است اما هنوز به عدد پیشنهادی نرسیده ایم.

وی با اعلام اینکه در ماههای آخر سال به عدد پیشنهادی برای تعرفه های سال 91 خواهیم رسید، افزود: امسال می خواهیم روی قیمت تمام شده خدمات کار بیشتری انجام دهیم تا همه ذی نفعان و تصمیم گیران در مجموعه دولت، وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمانهای بیمه گر با همدیگر هماهنگ باشند.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات وزارت بهداشت ادامه داد: قطعا در اسفند ماه به عدد پیشنهادی برای رشد تعرفه های 91 خواهیم رسید.

اولیایی منش، بررسی تعرفه های درمانی را شامل بخشهای خصوصی و دولتی دانست و گفت: قطعا برای اعلام رشد تعرفه ها نمی توان قبل از اعلام سرانه درمان اقدام کرد. وقتی این سرانه تعیین شد آن وقت عدد پیشنهادی برای رشد تعرفه ها را اعلام خواهیم کرد.

وی در خصوص اظهارات یکی از مدیران وزارت بهداشت مبنی بر پیشنهاد 23 درصد رشد تعرفه ها در سال 91، افزود: تا آنجا که بنده اطلاع دارم، این عدد مربوط به سال گذشته بود که برای سال 90 پیشنهاد دادیم.