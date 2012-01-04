سامانه 2828 فروش و پشتیبانی سرویس اینترنت پاسخگوی شهروندان تهرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی شیردل افزود: شماره 2828 شرکت مخابرات استان تهران به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان تهرانی ست.

وی گفت: مشترکان برای ثبت نام، استفاده و مشاوره از اینترنت پرسرعت پس از تماس با سامانه 2828 کلید "یک" را فشار داده و به اپراتورهای فروش سرویس وصل شوند و ثبت نام کنند.

این مسئول ادامه داد: چنانچه مشترکان درخواست ارتباط با واحد پشتیبانی فنی را داشته باشند پس از تماس با سامانه 2828 و فشردن کلید "دو" و وارد کردن شماره تلفن دارای سرویس ADSL، به دو طریق می توانند ارتباط برقرار کنند؛ برای گذاشتن پیغام خرابی کلید شماره "یک" را فشار دهید و پیغام خود را بگذارید در انتها کلید "9" را فشار داده و از سیستم خارج شوید تا پیام شما در سامانه ثبت شود.

وی عنوان کرد: در صورتی که کاربران کلید شماره "9" را نفشارند، پیغام خرابی آنان ثبت نمی شود؛ پس از ثبت خرابی در مدت کمتر از یک ساعت کارشناسان واحد پشتیبانی با کاربر مربوطه تماس گرفته و مشکل را در اسرع وقت برطرف می کنند.

شیردل افزود: کاربران برای ارتباط مستقیم با کارشناسان دیتا در خصوص اعلام خرابی و رفع مشکلات اینترنت پرسرعت پس از تماس با سامانه 2828 و انتخاب کلید "دو" شماره تلفن خط اینترنت پرسرعت خود را وارد کرده و مجدد کلید "دو" را فشار داده تا ارتباط مستقیم برقرار شود.