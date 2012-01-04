دیوار صنعت البرز کوتاهترین/ مشکل تراشی برای صنعتگران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر حمایت از صنعتگر و تولید کننده مزیت های فراوانی دارد که از جمله آن، ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم و از همه مهم ترین به حرکت در آمدن چرخ توسعه کشور است.



دیدگاه و اعتقاد صنعتگران بر این است که اگر دولت برای آنها مشکل تراشی نکند آنها از عده ای مشکلات و موانع بر خواهند آمد.



کشوری مانند تایوان زمانی که فردی قصد احداث و راه اندازی واحد تولیدی را داشته باشد، دولت این کشور حمایت های خوبی از تولید کننده می کند تا صنعتگر احساس امنیت کند ولی متاسفانه در کشور ما زمانی که فردی واحد تولیدی را راه اندازی می کند دستگاه های مختلف از جمله دارایی، شهرداری، بیمه و دیگر دستگاه برای این واحدها مشکل تراشی می کنند و پتانسیل و انرژی تولید کننده با انجام کارهای اداری و غیر ضروری گرفته می شود، بنابراین شایسته است حمایت های لازم از صنعتگر صورت گیرد تا شاهد رشد و بالندگی و همچنین کاهش نرخ بیکاری در کشور باشیم.

عدم همکاری بانک در ارائه تسهیلات و نرخ سود بالا، افزایش هزینه انرژی و تک نرخی نبودن کالا، تحریم ایران و افزایش نرخ مواد اولیه برخی از کالاها از جمله مشکلات صنعتگران بویژه تولیدکنندگان کرج است.



بدلیل تحریم بانک های ایران با کیف پر پول خرید می کنیم

مدیر کارخانه صنعتی تولیدی پروزن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحریم بانک های ایران از سوی برخی کشورهای صنعتی اضافه کرد: این امر باعث شده که مجبور شویم برای خرید مواد اولیه کالا تولیدی خود با کیف پر پول به کشور مورد نظر سفر کنیم که این کار ریسک و خطر بسیار زیادی را به همراه دارد.



فرشید غلامحسینی ادامه داد: متاسفانه امروزه بیشتر خریدهای واحد تولیدی به صورت نقدی صورت می گیرد ولی علی رغم وجود مشکلات فراوان هیچ وقت خط تولید خود را تعطیل نکرده ایم.



وی افزود: همچنین خسارات وارده به دستگاه های کارخانه که ناشی از قطع و وصل برق بود را پیگیری کردم ولی متاسفانه هیچ مسئولی جوابگو نبود.



مدیر کارخانه صنعتی تولیدی پروزن با اشاره به اینکه این واحد تولیدی ظرفیت تولید هفت تن لایه پلیمری در روز را دارد، گفت: شرکت پروزن با هدف اولیه تولید لایه پلیمری با ظرفیت تولید سالیانه 12 هزار 960 تن در اواخر سال 1381 تأسیس و در مهر ماه سال 1383 به عنوان تنها تولید کننده لایه های سنگین پلیمری در ایران و خاورمیانه توسط وزیر صنایع و معادن وقت با حضور سفرای ایران و اسپانیا رسماً افتتاح شد.



وی افزود: مواد اولیه این واحد از آمریکا و اروپا تهیه می شود که با توجه به تحریم های بین المللی از لحاظ تهیه مواد اولیه و همچنین نقل و انتقال وجه نقد با مشکلات فراوانی روبرو هستیم.



مدیر کارخانه صنعتی تولیدی پروزن ابراز داشت: محصولات این شرکت به 10 کشور دنیا صادر می شود که 10 درصد از تولیدات به کشورهای خارجی صادر می شود.

چندی پیش نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان البرز و مدیران واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی سپهر در دفتر مدیریت این شهرک برگزار شد و مشکلات و موانع واحدهای تولیدی با حضور مدیر کل اتاق بازرگانی و اعضای آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

دستگاه های دولتی به دلخواه برای صنعتگران تصمیم گیری می کنند



مدیر کارخانه صنعتی تولیدی پروزن گفت: دستگاه های دولتی به دلخواه برای صنتعگران تصمیم گیری می کنند.

غلامحسینی، با انتقاد از اینکه دستگاه های دولتی برای صنعتگران به دلخواه و منفعت خود تصمیم گیری می کنند، اظهار داشت: امروزه دستگاه های دولتی به صورت جزیره ای فعالیت می کنند یعنی اینکه هر دستگاه و ارگان دولتی قوانین خاص خود را دارد و قانون دیگر دستگاه را قبول ندارد.



وی گفت: وضع قوانین خوب است ولی باید نتیجه گرا باشد؛ باید به گونه ای عمل کنیم که چرخ صنعت کشور همواره در حال چرخش باشد.



وی با بیان اینکه تهیه سرمایه برای تولیدات بسیار سخت شده است، اضافه کرد: طی چند ماه اخیر حدود 50 نیرو جذب و استخدام کرده ایم بنابراین برای ادامه این روند باید یک هموار سازی برای صنعتگران از سوی مسئولان صورت گیرد.

تنها نیمی از ظرفیت شهرک صنعتی سپهر نظرآباد فعال است



مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی سپهر نظرآباد میزان فعال بودن ظرفیت شهرک صنعتی سپهر نظرآباد را 50 درصد ظرفیت عنوان کرد.

احمد غلامی خشگناب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرک صنعتی سپهر ظرفیت 400 واحد تولیدی را دارد که تنها 125 واحد در این شهرک فعالیت دارند.



وی ابراز داشت: در حال حاضر 78 واحد غیر فعال در این شهرک صنعتی وجود دارد که برخی از آنها در حال ساخت و ساز هستند.



مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی سپهر نظرآباد گفت: 50 درصد مساحت شهرک صنعتی سپهر خالی و بی استفاده مانده است در صورتی که تمام این زمین های خالی دارای مالک هستند.



غلامی در خصوص کلیاتی از شهرک صنعتی سپهر افزود: شهرک صنعتی مصوب غیر دولتی سپهر در مساحت حدود 425 هکتار در جنوب شهر نظرآباد قرار دارد. با آماده سازی این شهرک صنعتی از سال 1373 یکی از اولین شهرک های صنعتی خودگردان ساخته شد و با همت مدیران بخش صنعت و همچنین تامین منابع مالی، تا این مرحله از آماده سازی را پشت سر گذاشته است.

80 واحد تولیدی در شهرک سپهر نظرآباد در حال ساخت است



وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 108 واحد تولیدی و صنعتی فعال و 80 واحد در حال ساخت و ساز با حدود پنج هزار شاغل در این شهرک فعال هستند.

مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی سپهر نظرآباد اظهار داشت: ظرفیت نهایی این شهرک صنعتی حدود 400 واحد تولیدی و صنعتی و حدود 20 هزار فرصت شغلی مستقیم است.



غلامی ابراز داشت: با توجه به صدور پروانه بهره برداری برای شهرک صنعتی سپهر، این شرکت از کلیه مزایای قانونی و تسهیلات پیش بینی شده برای شرکت های صنعتی مصوب از جمله مزایای مقرر در قانون تاسیس شرکت های صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی آن برخوردار است.



تعامل صنعتگران کرج با اتاق بازرگانی بیش تر شود



مدیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اگر صنعتگران کرج با اتاق بازرگانی تعامل و ارتباط بیشتری داشته باشند و عضو اتاق بازرگانی باشند بهتر می تواند ارائه خدمات داد.



وی با اشاره به اتخاذ تحریم علیه ایران از سوی برخی از کشورها اضافه کرد: برخی از صنعتگران برای تهیه مواد اولیه محصول واحد تولیدی خود از برخی کشورها دچار مشکل هستند، تا حد امکان واحدهای تولیدی معادل سازی کنند و یا می توانند با مراجعه به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن البرز و در خصوص چگونگی دور زدن تحریم ها کمک مشاوره بگیرند.

بدلیل مشکلات بازرگانی خارجی و تحریم تولیدات کارخانه رو به استاپ است



مدیر اجرایی شرکت جمع ساز کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، مشکلات بازرگانی خارجی و اتخاذ تحریم علیه ایران را از جمله عوامل موثر در کاهش تولیدات و رو به تعطیلی بودن کارخانه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر کارخانه با 60 درصد ظرفیت در حال کار کردن است.





مصطفی هنری تعداد افراد شاغل در این کارخانه را 777 نفر بیان کرد و ابراز داشت: شرکت جمع ساز حدود چهار هزار نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.



500 میلیون تومان هزینه راه اندازی تنها تصفیه خانه نظرآباد شد



وی با بیان اینکه شرکت جمع ساز بدلیل نداشتن تصفیه خانه فاضلاب انسانی از سوی محیط زیست مبلغ 200 میلیون تومان جریمه شده است، اضافه کرد: در حال حاضر 500 متر مربع تصفیه خانه در این واحد تولیدی با اعتبار 500 میلیون تومانی راه اندازی شده که تنها تصفیه خانه شهر نظر آباد است.

گزارش: مهدی دهقان