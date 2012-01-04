۱۴ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۶

یزدانی به مهر خبر داد:

پایان عملیات مرمت اضطراری کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی

ایوانکی - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از پایان عملیات مرمت اضطراری بام کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی خبر داد.

حمید یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرمت اضطراری این بنای تاریخی با توجه به بارندگی های اخیر و با هدف پیشگیری از آسیب دیدگی بنای این کاروانسرا انجام شد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح کاهگل فرسوده، تعویض ناودانها و .... از جمله فعالیتهای انجام شده برای مرمت این کاروانسرا است، گفت: کاروانسرای ایوانکی یکی از معروف ترین کاروانسراهای استان سمنان است که در دوران صفویه ساخته شده و در 71 کیلومتری جاده تهران به گرمسار و دو کیلومتری جنوب کیلومتری ایوانکی قرار دارد.

یزدانی افزود: ساختمان این کاروانسرای چهار ایوانی، از سنگ و آجر بنا شده و دارای تزئینات آجرکاری است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: کاروانسرای ایوانکی در طول سال پذیرای تعداد زیادی از گردشگران، دانشجویان و علاقمندان به هنر معماری است.

