آغاز مصاحبه در آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی/ اعلام نتایج در بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون شفاهی 50 رشته در آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، سلامت دهان، دندانپزشکی اجتماعی و مواد دندانی برای یک هزار و 200 نفر از امروز 14 دی ماه آغاز شد و تا 17 دی ماه ادامه دارد.

تنها آزمون رشته اخلاق پزشکی در روز 20 دی ماه برگزار می شود. آزمون مرحله دوم یا مصاحبه برای همه رشته ها به جز رشته های طب سنتی، آموزش پزشکی و اخلاق پزشکی در مرکز همایش های رازی در تهران، بزرگراه شهید همت تقاطع بزرگراه شیخ فضل الله نوری و شهید چمران، جنب بیمارستان میلاد در صبح از ساعت 7:30 تا 12 و عصرها از ساعت 12:30 تا 16 انجام می شود.

آزمون مرحله دوم یا مصاحبه شامل بررسی توانایی های علمی و قدرت انتقال مطالب و ارائه سوابق آموزشی - پژوهشی و تجارب حرفه ای است. داوطلبان لازم است اصل مدارک مستند دال بر سوابق آموزشی - پژوهشی و تجارب حرفه ای خود را جهت ارائه به هیئت مصاحبه کننده به همراه داشته باشند و نسخه ای را در قالب لوح فشرده در اختیار دست اندرکاران قرار دهند.

با توجه به اینکه نتایج آزمون بر اساس مدارک ارائه شده توسط داوطلبان استخراج شده، در صورت محرز شدن موارد مغایرت در هر مرحله از آزمون و یا تحصیل، قبولی داوطلبان کان لم یکن تلقی شده و مسئولیت آن به عهده داوطلب است و طبق مصوبه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونی با فرد برخورد می شود.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت، طب سنتی، سلامت دهان، دندانپزشکی اجتماعی و مواد دندانی سال تحصیلی 91 - 90 با شرکت 3 هزار و 900 داوطلب در روز پنجشنبه 5 آبان 90 در 51 رشته تخصصی و 7 شهر برگزار شد.

نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی نیمه اول بهمن ماه اعلام می شود.