برترینهای مسابقات نقاشی کودکان کم توان ذهنی مازندران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با ارائه 89 اثر نقاشی از 89 نفر از کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی کمتر از14 سال مراکز توانبخشی مازندران، در قالب نمایشگاه گروهی در نگارخانه زر آمل ارائه و شش نفر حائز رتبه های برتر شدند.

فرزاد احمدی از مرکز رویان آمل، مرضیه حاجی پور از نشاط گلوگاه ، معصومه خانی از طلوع نور، عارفه رانی از فردای روشن بهشهر، محدثه باقری از مرکزی بابل و فاطمه وفایی از 22 بهمن نکا برتر شناخته شدند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل در خصوص برپایی این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه حدود 89 اثر نقاشی از 89 کودک و نوجوان زیر14 سال کم توان ذهنی مازندران به مدت سه روز به نمایش گذاشته شد.

علی اکبر نفیسی افزود: در این دوره از مسابقات نمایشگاه کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی کمتر از 14 سال مراکز توانبخشی مجتمع رویان آمل، 22 بهمن نکا، فردای روشن بهشهر، طلوع نور، مرکزی بابل و نشاط گلوگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: آثار نقاشی کودکان کم توان ذهنی در این نمایشگاه در زمینه های طبیعت و کار با رنگها با استفاده از مداد شمعی ارائه شده است.

وی تصریح کرد: آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه در موضوعات آزاد، چهار فصل و محیط پیرامونی معلولان کم توان ذهنی، در قالب نقاشی های کودکانه به معرض دید افراد گذاشته شد.