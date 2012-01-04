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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

برترینهای مسابقات نقاشی کودکان کم توان ذهنی مازندران مشخص شدند

برترینهای مسابقات نقاشی کودکان کم توان ذهنی مازندران مشخص شدند

آمل - خبرگزاری مهر: نخستین دوره مسابقات نقاشی کودکان کم توان ذهنی مازندران با مشخص شدن نفرات برتر در آمل به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با ارائه 89 اثر نقاشی از 89 نفر از کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی کمتر از14 سال مراکز توانبخشی مازندران، در قالب نمایشگاه گروهی در نگارخانه زر آمل ارائه و شش نفر حائز رتبه های برتر شدند.

فرزاد احمدی از مرکز رویان آمل، مرضیه حاجی پور از نشاط گلوگاه ، معصومه خانی از طلوع نور، عارفه رانی از فردای روشن بهشهر، محدثه باقری از مرکزی بابل و فاطمه وفایی از 22 بهمن نکا برتر شناخته شدند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل در خصوص برپایی این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه حدود 89 اثر نقاشی از 89 کودک و نوجوان زیر14 سال کم توان ذهنی مازندران به مدت سه روز به نمایش گذاشته شد.

علی اکبر نفیسی افزود: در این دوره از مسابقات نمایشگاه کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی کمتر از 14 سال مراکز توانبخشی مجتمع رویان آمل، 22 بهمن نکا، فردای روشن بهشهر، طلوع نور، مرکزی بابل و نشاط گلوگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: آثار نقاشی کودکان کم توان ذهنی در این نمایشگاه در زمینه های طبیعت و کار با رنگها با استفاده از مداد شمعی ارائه شده است.

وی تصریح کرد: آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه در موضوعات آزاد، چهار فصل و محیط پیرامونی معلولان کم توان ذهنی، در قالب نقاشی های کودکانه به معرض دید افراد گذاشته شد.

کد مطلب 1500845

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