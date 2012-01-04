به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین دوره اهدای جایزه استاد فتحالله مجتبایی به پایاننامه برگزیده سال ۱۳۸۹ در حوزه زبان و ادبیات فارسی عصر روز سهشنبه 13 دیماه با حضور غلامعلی حداد عادل، ضیا موحد، حسین معصومی همدانی، مهدی فیروزان، سیدمحمود دعایی، بدرالزمان قریب و فتحالله مجتبایی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
تمجید حداد عادل از فتحالله مجتبایی
غلامعلی حدادعادل در این مراسم با اشاره به سابقه آشنایی خود با فتحالله مجتبایی بانی این جایزه که از همکاران او در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو پیوسته این فرهنگستان است، گفت: او هم اهل فضل و هم اهل فضیلت است.
وی در ادامه با بیان اینکه «دانشمندان ما همه محاسن را در خوشان جمع ندارند» تاکید کرد: بعضی از دانشمندان علم دارند، اما در بیان علمشان روشمند عمل نمیکنند و در واقع مدیریت دانش ندارند. بعضی این دو حُسن و حُسنهای دیگر را دارند، ولی مشکلاتی دارند که انسان در سر و کار داشتن با آنها متوجهشان میشود و همان مسائل بین ما و آنها فاصله میاندازد. بعضی هم اهل تحقیقاند و آدمهای خوبی هم هستند، اما کاری به کار مملکت و جامعه ندارند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: مجتبایی این عیبها را ندارد و در عوض همه این حُسنها را دارد؛ او هم دارای دانش عمیقی است و هم در مقالاتش بسیار جانب نظم را رعایت میکند و از حشو مبراست؛ امان از این حشو که خیلیها در مقالاتشان (با آن) نفس خواننده را میبُرند و چیزی ارائه نمیکنند!
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه نیز با اشاره به سوابق فعالیت اجرایی فتحالله مجتبایی در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی در پاکستان و هندوستان، تاسیس جایزهای در حوزه ادبیات و علوم انسانی را از سوی این پژوهشگر یکی دیگر از ویژگیهای او دانست و آن را بیش و پیش از تشویق یک دانشجو، کمک به یک رشته فرهنگی ارزیابی کرد.
حداد عادل در پایان سخنانش با اشاره به اُنس خود با مولانا از اینکه یک اثر پژوهشی درباره مثنوی به عنوان برگزیده نخستین دوره جایزه استاد فتحالله مجتبایی انتخاب شده، ابراز خوشحالی کرد.
مجتبایی: سالهاست که در اروپا دیگر محققانی مانند تی اس الیوت ظهور نمیکنند
در ادامه این برنامه فتحالله مجتبایی در سخنانی تقریباً مخالف با نظر ضیاء موحد درباره پیوند داستانهای مثنوی با یکدیگر گفت: در مثنوی ظاهراً اینگونه است که داستانها با همدیگر در پیوند نیستند؛ در حالی که بین این داستانها پیوندی بسیار منطقی وجود دارد و خانم بامشکی بسیار دقیق سعی کرده که این پیوندها را نشان دهد و در غالب موارد هم موفق بوده است.
وی همچنین هدف خود را از تاسیس چنین جایزهای، توجه به مظلومیت ادبیات و فرهنگ دانست و افزود: این وضعیت فقط در ایران هم نیست؛ سالهاست که در اروپا هم دیگر محققانی مانند تی اس الیوت ظهور نمیکنند.
عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی، همچنین ضمن تائید نکات مورد اشاره تقی پورنامداریان درباره آنچه وضعیت اسفبار نظام دانشگاهی و سرقت مقالات دانشجویان از سوی استادان و مورادی از این دست اضافه کرد: متاسفانه رسالههایی که نوشته میشود، گای مضحک و گاهی شرمآور است و کم پیش میآید که نویسنده یک مقاله خود رنج و زحمت زیادی متحمل شده باشد و نکتهای بر دانش اهل ادب بیفزاید.
مجتبایی افزود: رسالههایی که در بازار خرید و فروش میشود، آینده بسیار بدی را پیش چشم ما میآورد و اگر این تاریخ و فرهنگ به بازی گرفته شود، مصیبتبار خواهد بود و به همین خاطر بود که من به فکر تاسیس چنین جایزهای افتادم.
منشاء وجه نقدی جایزه فتحالله مجتبایی
وی در توضیح بیشتر این مسئله گفت: مادر من وجهی را برای دانشجویانی که از فراهان و اراک برای تحصیل به تهران میرفتند، کنار گذاشته بود. این مبلغ در 40 سال پیش البته وجهی بود و میشد با آن کاری کرد، ولی امروز شاید حتی کفاف کرایه رفت و آمد یک سال یک دانشجو را به تهران نکند. به هر حال من این وجه را در اختیار مرکز فرهنگی شهر کتاب گذاشتم تا هر سال آن را به یک پایاننامه خوب در زمینه ادیان و عرفان و ادبیات کلاسیک فارسی بدهند.
این استاد پیشکسوت رشته ادبیات فارسی با تاکید بر لزوم کمک به ارتقای فرهنگ و تمدن ایران از هر طریقی اضافه کرد: ما نباید تنها از دولت متوقع باشیم، دولت مشکلات خودش را دارد. باید خودمان هم همت کنیم. شما اگر به اهل قدرت و ثروت حدمت بگذارید، فضیلتی نیست اما اگر علم را تجلیل کنید، این فضیلت است.
ادر پایان این مراسم سمیرا بامشکی برگزیده نخستین دوره جایزه فتحالله مجتبایی که به همراه پدر و فرزند خردسال خود به مراسم آمده بود، پشت تریبون نشست اما نتوانست جلوی احساسات خود را بگیرد و اشکهای شوق او با تشویقهای مداوم حضار رو به رو شد.
پس از توضیح مختصر بامشکی درباره پایاننامه دکتریاش با عنوان «بررسی روایتشناسانه داستانهای مثنوی»، جایزه استاد فتحالله مجتبایی به این پژوهشگر 28 ساله اهدا شد.
نظر شما