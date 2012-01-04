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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۰

برای مدت یکسال؛

هیئت رئیسه کانون مداحان شهرستان سمنان انتخاب شدند

هیئت رئیسه کانون مداحان شهرستان سمنان انتخاب شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از برگزاری مرحله دوم انتخابات هیئت رئیسه کانون مداحان این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار ما، افزود: طی جلسه ای که با حضور اعضاء کانون مداحان شهرستان سمنان برگزار شد پس از رای گیری رجبعلی برزگر رئیس و محمد محقق به عنوان دبیر این کانون  به مدت یکسال انتخاب و از زحمات یوسف سلطان رییس سابق کانون قدردانی شد.

وی اظهار داشت: کانون مداحان شهرستان سمنان دارای پنج عضو اصلی و دو نفر علی البدل است و انتخابات هیئت رئیسه هر یک سال برگزار می شود.

تقوی نیا در بخش دیگری با تاکید بر الگو گرفتن از ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: جامعه سالم  مبتنی بر فرهنگ اسلامی و دینی، مستلزم اشاعه ارزش های اهل بیت(ع) و عمل به سیره عملی آن بزرگواران است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: باید در راستای ترویج آموزه های قرآن و ارزش های اهل بیت(ع) در جامعه تلاش کنیم.

وی افزود: بسط و گسترش و پیاده شدن احکام شرع و دستورات دین اسلام و سیره علمی و عملی ائمه اطهار(ع) نیاز به همکاری و مشارکت همه ارگان های فرهنگی و تشکل های دینی و مذهبی دارد.

تقوی نیا اظهار داشت: کانون مداحان  با بهره گیری از ظرفیت بالای مداحان و فعالیت خوبی که آنها در عرصه  دین و فرهنگ غنی اسلامی دارند می توانند در این زمینه تاثیر گذار باشند.

کد مطلب 1500847

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