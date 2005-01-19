  1. هنر
۳۰ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۱۴

در گفت و گو با مهر مطرح شد

يحيي بر آبادي : ارتباط فعالان ادبيات معاصر با ناشران كم است

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : مدير نشر طرح و اجراي كتاب ، از نبود ارتباط كارشناسي بين فعالان عرصه ي ادبيات معاصر و جامعه ي ناشران كشور انتقاد كرد .

يحيي بر آبادي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : همان گونه كه نويسندگان ؛ مولفان و شاعران از ناشر توقع دارند كه اثر آنها را با كيفيت لازم و در كمترين زمان ممكن ، از زير چاپ بيرون بياورد ، ناشران هم انتظاراتي از فعالان ادبيات معاصر دارند كه كمتر به اين توقعات حرفه اي پاسخ داده مي شود .

مدير نشر طرح و اجراي كتاب  كه از سال 1374 با انتشار كتاب هايي درحوزه ي ادبيات كودك و نوجوان ، پا به عرصه ي نشر كتاب گذاشته است ، تصريح كرد : وجود ارتباطي علمي و كارشناسي بين مولفان و ناشران ، هر دو گروه را در تهيه و عرضه ي آثاري درخور و ماندگار كمك مي كند .

اين ناشر در ادامه صحبت هاي خود با مهر ، با تاكيد بر ضرورت ترويج فرهنگ كتابخواني در اقشار مختلف جامعه خاطرنشان ساخت : مسئله ي كتابخواني و مطالعه بايد از دوره ي كودكي افراد شروع شود و از همان زمان ، كتابخواني به يك عادت فرهنگي و اجتماعي تبديل گردد .
وي با اشاره به حساس بودن دوره ي كودكي در زندگي افراد ، يادآور شد : نبايد فراموش كنيم كه بزرگسالان ، مردان و زنان امروز ، همان كودكان ديروزند و كودكان امروز هم مي توانند مردان و زنان متفكر ، فرهنگ ساز و كارآمد فرداي اين سرزمين باشند .

