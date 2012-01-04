به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید زیباکلام صاحب­نظر در عرصه معرفت شناسی، عقلانیت و مطالعات دین، در این جلسه حاصلِ تأملات خویش را در باب عقلانیت و ارتباط آن با اعتقادِ قلبی و ایمان مطرح خواهد ساخت.

آیا با به­ کارگیری تعقلِ صرف راهی به سویِ هدایت خواهیم یافت، جایگاهِ شریعت در این میان چیست، آیا تفکر و تعقل به معنایِ مرسومِ آن مارا از شریعت بی ­نیاز می ­سازد، آیا عقلانیت می ­تواند انسان ­ها را به گزاره ­های قطعی و یقینی برساند، رابطه عقلانیت و ایمان چیست از جمله مباحث پیش بینی شده برای طرح در این نشست هستند.



این نشست دوشنبه 19 دی ماه از ساعت 9 الی 12 در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.



علاقمندان می توانند به خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از میدان ولیعصر (عج)، خیابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات مراجعه کنند.