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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

سهرابی اعلام کرد:

45 اثر به جشنواره فرهنگی هنری وقف مازندران ارسال شد

45 اثر به جشنواره فرهنگی هنری وقف مازندران ارسال شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 45 اثر به جشنواره فرهنگی هنری" وقف چشمه همیشه جاری" مازندران ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی افزود:برای این جشنواره که ماههای قبل در سطح کشور و استان فراخوان داده بود، در مازندران تعداد 45 نفر از هنرمندان به دبیرخانه آثار خود را ارسال کردند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: فراخوان جشنواره در بخش خوشنویسی با زیرمجموعه نستعلیق، شکسته نسخ و ثلث و در بخش ادبی نوجوانان و بزرگسالان با زیر مجموعه شعر، داستان کوتاه و قطعه ادبی بوده که در بخش خوشنویسی تعداد 30 اثر و در بخش ادبی تعداد 15 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

وی با اشاره به زمان برگزاری جشنواره فرهنگی هنری وقف چشمه همیشه جاری، در هفته وقف از یکم تا هفتم بهمن ماه در استان گفت: آثار هر یک از هنرمندان از رشته های مختلف با داوری سه تن از داوران مشهور استان انجام و نفرات برتر آن مشخص که در ایام هفته وقف  از آنان تجلیل خواهد شد.

سهرابی، هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی عمومی مردم با فرهنگ مقدس وقف و گسترش این فرهنگ و انتقال آن به نسل جوان برای انجام وقف های جدید اعلام کرد.

کد مطلب 1500853

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