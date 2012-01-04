حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیشنهاد باشگاه مس کرمان برای معاوضه مهرداد پولادی با حمید فتحی، کاپیتان تیم نفت تهران گفت: پیش از شروع فصل به دنبال جذب پولادی بودیم اما با توجه به مشکلاتی که برای تیم ما در مورد انتقال به اراک پیش آمد و همچنین قرارداد وی با باشگاه مس کرمان این موضوع منتفی شد.

وی با اشاره به مذاکره جدی مسئولان باشگاه مس کرمان با نفت تهران برای معاوضه پولادی با فتحی، اظهار داشت: با توجه به پیشنهاد باشگاه مس کرمان برای معاوضه فتحی با پولادی من از این موضوع استقبال می‌کنم و در حال حاضر فقط منتظر پاسخ مسئولان باشگاه نفت تهران هستیم که تکلیف این موضوع تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مشخص خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در خصوص جدایی "خلدون ابراهیم" از این تیم خاطر نشان کرد: خلدون ابراهیم به من گفت به دلیل مشکلات خانوادگی که دارد، دیگر نمی‌تواند در تیم نفت بماند و من نیز با جدایی این بازیکن عراقی موافقت کردم.

وی با اعلام اینکه سجاد فیض اللهی از تیم نفت تهران جدا شده است، در مورد بازیکنانی که در تعطیلات نیم فصل به تیم نفت پیوسته‌اند، تصریح کرد: مهدی آقامحمدی که یک هافبک بازیساز است را از تیم آلومینیوم هرمزگان جذب کرده‌ایم. همچنین یک مهاجم پرتغالی به نام "مارکو" را نیز به خدمت گرفته‌ایم که برادر وی "فلاویو لوپز" عضو تیم تراکتورسازی تبریز است. در حال حاضر منتظر رسیدن ITC این بازیکن پرتغالی هستیم.

فرکی در خاتمه تصریح کرد: علاوه براین دو بازیکن، رحیم مهدی ظهیری را نیز از تیم شهرداری بنرعباس جذب کرده‌ایم.