  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۹:۳۹

رئیس جدید کانون مداحان مهدیشهر انتخاب شد

رئیس جدید کانون مداحان مهدیشهر انتخاب شد

مهدیشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر گفت: در جلسه انتخابات هیئت رئیسه کانون مداحان شهرستان مهدیشهر عزیز صفایی برای مدت یکسال به عنوان رئیس این کانون انتخاب شد.

حجت الاسلام غلام رضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در جلسه ای که با حضور 20 نفر از اعضای کانون مداحان شهرستان مهدیشهر در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد، پس از رای گیری، علی نامور و رضاییان به ترتیب به عنوان دبیر و منشی این کانون  انتخاب شدند.

زاهدی در این جلسه با تاکید بر اهمیت حرفه ی مداحی و محبت به اهل بیت(ع) اظهار داشت: محبت به ائمه اطهار(ع) عشق و ارادت به خدا است.

وی اضافه کرد: در حقیقت آن بزرگواران مظهر صفات الهی به شمار می روند و از آنجایی که محبت نیرویی است که انسان را به سوی  محبوبش سوق می دهد محبت به اولیاء الله فرد را به سوی خوبی و سعات راهنمایی می کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در خصوص آثار گریه بر امام حسین(ع) گفت: پیامبر اکرم(ص) به دخترشان فاطمه(س) فرمودند: هر چشمی در قیامت گریان است جزء چشمی که بر حسینم گریه کند.

کد مطلب 1500858

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها