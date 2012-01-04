رئیس جدید کانون مداحان مهدیشهر انتخاب شد

حجت الاسلام غلام رضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در جلسه ای که با حضور 20 نفر از اعضای کانون مداحان شهرستان مهدیشهر در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد، پس از رای گیری، علی نامور و رضاییان به ترتیب به عنوان دبیر و منشی این کانون انتخاب شدند.

زاهدی در این جلسه با تاکید بر اهمیت حرفه ی مداحی و محبت به اهل بیت(ع) اظهار داشت: محبت به ائمه اطهار(ع) عشق و ارادت به خدا است.

وی اضافه کرد: در حقیقت آن بزرگواران مظهر صفات الهی به شمار می روند و از آنجایی که محبت نیرویی است که انسان را به سوی محبوبش سوق می دهد محبت به اولیاء الله فرد را به سوی خوبی و سعات راهنمایی می کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در خصوص آثار گریه بر امام حسین(ع) گفت: پیامبر اکرم(ص) به دخترشان فاطمه(س) فرمودند: هر چشمی در قیامت گریان است جزء چشمی که بر حسینم گریه کند.