موازی‌ کاری دستگاهها در حوزه فرهنگ و هنر مشکل ‌ساز شده است

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : دغدغه فرهنگی تنها در شعار تبلیغاتی خلاصه نمیشود و نباید فقط ارشاد را متولی هنری دانست.
وی اضافه کرد: در زمینه فرهنگی صرفا برخی شعارشان را میدهند ولی در عرصههای عمل کم کاری میکنند.
محمدی با اشاره به مهمترین دغدغههای هنرمندان در جامعه افزود: بیمه و استفاده بهینه از صندوقهای حمایتی هنرمندان و نگرش دوباره به اقتصاد هنر با هدف بازاریابی برای ارتقای سطح درآمدی هنرمندان از مهمترین دغدغههای هنرمندان محسوب میشود.
وی، اقتصاد هنر را راهکار عملیاتی در افزایش سطح معیشتی هنرمندان دانست و یادآور شد: نمیتوان یک راهکار ثابت در اقتصاد هنر برای رشتههای هنری طراحی کرد بلکه باید کالای هنری را به خوبی تبلیغ کرد.
نماینده ویژه معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هدف از سفر خود به مازندران را دیدار چهره به چهره با هنرمندان شهرستانی عنوان کرد و گفت: در این سفر تلاش شده تا مشکلات حوزه هنر را در دیدار مستقیم با هنرمندان بررسی و از سوی دیگر پیام قدردانی 70 میلیون ایرانی را به این فرهیختگان عرصه هنر اعلام داریم.
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