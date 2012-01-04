هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی مهدیشهر مشخص شدند

حجت الاسلام غلام رضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: طی جلسه ای که با حضور اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان مهدیشهر در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد، پس از اخذ رای، ابوالفضل سقاییان رئیس و علی ارمغانی برای مدت یکسال به عنوان دبیر شورای هیئات مذهبی انتخاب شدند.

وی همچنین در بخش دیگری با قدردانی از هیئت های مذهبی در برپایی عزاداری امام حسین(ع) در محرم اظهار داشت: هدف اصلی از برپایی مراسم عزاداری محرم، زنده نگه داشتن نهضت عاشورا در دل مردم به ویژه نسل جوان و تاثیر بر جامعه است.

زاهدی تصریح کرد: اما همزمان با تغییر شرایط جامعه در طول چند دهه گذشته، مراسم عزاداری های محرم نیز با ورود برخی بدعت ها با تغییراتی همراه بوده است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر افزود: متاسفانه طی سال های اخیر شاهد پر رنگ شدن مظاهر غلط عزاداری ها در بخشی از جامعه هستیم که ریشه در نا آگاهی و عدم شناخت برگزار کنندگان آن از فرهنگ عاشورا و عزاداری های محرم دارد.

وی تصریح کرد: شورای هیئت های مذهبی باید با بصیرت و آگاهی نظارت کامل بر روی برنامه های هیئت های مذهبی داشته و از ورود بدعت ها و خرافات در مراسم عزاداری امام حسین(ع) و ائمه اطهار(ع) جلوگیری کنند.