به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم نادر طالب‌زاده بعنوان دبیر جشنواره در سخنانی با اشاره به تفاوت جشنواره عمار با دیگر جشنواره‌های سینمایی، گفت: علل اصلی این تفاوت در جنس فیلم‌های حاضر در جشنواره و حضور بچه‌های حزب‌الهی در آن است. وی در ادامه "نقد درونی و خارجی" آثار را دیگر مشخصه‌های متمایز جشنواره عمار دانست.

طالب‌زاده، تاکید کرد: آثار اضر در جشنواره عمار می‌توانند صدای انقلاب را در خارج از کشور منعکس کنند و این برخلاف آن آثاری است که به نام سینمای ایران به جشنواره‌های قالی قرمز رفته‌ اما حرف انقلاب نبوده‌اند.

وی با اشاره به فیلم‌های بخش "بیداری اسلامی" گفت: زمانی ما نمی‌توانستیم انقلاب خودمان را ثبت کنیم و دیگران این کار می‌کردند اما امروز بچه‌های ایران انقلاب‌های عربی را ثبت می‌کنند.

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار با بیان اینکه امیدوارم رسانه‌ها به این جشنواره توجه داشته باشند، افزود: خیلی از فیلمسازان حاضر در این جشنواره چون آوینی که مهندس آرشیتکت بود و به ضرورت وارد سینما شد، همان‌گونه وارد سینما شده‌اند و آنچه در این جشنواره است همه از انقلاب است.

وی تعریف جشنواره "عمار" با جشنواره فجر را متفاوت دانست و تاکید کرد: این جشنواره محل مسابقه نیست. نادر طالب‌زاده با اشاره به اینکه بیشتر آثار دومین جشنواره عمار مستند بوده است، گفت: در میان آن‌ها فیلم‌های خشن، منعطف و ... دیده می‌شود که برخی از آن‌ها را حتی در رسانه ملی پخش نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه امیدواریم سال آینده این جشنواره بین‌المللی شود، تاکید کرد: امیدواریم که بتوانیم با حضور سینماگران انقلابی منطقه راهمان را ادامه دهیم. دبیر جشنواره عمار افزود: ما باید در این 30 سل گذشته فیلم از انقلاب به خارج می‌فرستادیم که این کار را نکرده‌ایم.

در حق حاج‌بخشی اجحاف شد

در بخش دیگری از اختتامیه جشنواره "عمار" از حاج ذبیح‌الله بخشی که صبح روزگذشته در کرج درگذشت، تقدیر شد و علاوه‌بر پخش سخنانی از شهید آوینی درباره حاجی بخشی و همچنین فیلمی از وی در دوران هشت سال دفاع مقدس و حضورش در نشریه «شلمچه» در 15 سال پیش، مسعود ده‌نمکی سخنرانی کرد. وی با اشاره به رابطه جشنواره عمار و حاجی‌بخشی گفت: آن‌ها سوژه‌های ما مستندسازان هستند و شده است که ما سوژه‌های مستندهای خودمان را فراموش می‌کنیم.

ده‌نمکی افزود: یادم هست آن زن قهرمان کرمانشاهی که با یک تبر به جان دشمن افتاده بود یک لامپ برای روشن کردن خانه‌اش نداشت اما برای ساختن مجسمه‌اش چه هزینه‌ای کردند.

وی با بیان اینکه حاجی بخشی دارای بصیرت بود و یکی از شخصیت‌هایی است که کمتر درباره او حرف می‌زنند، گفت: از الان درباره او حرف‌ها بیشتر می‌شود و او کسی بود که حرف‌های ساده‌ای که زمانی می‌زد امروز از برخی نمایندگان و... شنیده می‌شود.



ده‌نمکی شخصیت حاجی بخشی را شخصیتی بین‌المللی دانست و گفت: خبرنگار ساینس مانیتورز روزی در دفتر شلمچه پیش من آمد و گفت که یک آکادمی درباره جنگ ایران و عراق در آمریکا در حال کار است و من به جشنواره فجر می‌آیم و می‌بینم که فیلم‌های ضد جنگ در آن ساخته شده است.



وی افزود: پترسون می‌گفت امروز که همه به این نتیجه رسیده‌اند که صدام متجاوز است شما دارید برای دلخوشی ما غربی‌ها فیلم‌های روشنفکرانه علیه جنگ می‌سازید.

ده‌نمکی با بیان اینکه پترسون مترجم فیلم‌های آوینی بود، اظهار داشت: وی به من گفت که سه عکس از جنگ ایران در اتاقم نصب کردم، یکی آوینی است و دومی عکس حاجی بخشی در سه راه مرگ است.

این کارگردان کشور افزود: همان عکس حاج بخشی که در سه راه مرگ مورد اصابت واقع شده، راست می‌گفت در عملیات کربلای پنج جاده‌ای بود که از میان دریاچه ماهی می‌گذشت و انتهای آن به سه راه مرگ می‌رسید. این جاده چنان زیر آتش توپ و خمپاره و تانک بود که کمتر کسی سالم از سر جاده به ته جاده می‌رسید. صدها ماشین نظامی و آمبولانس و لودر و... انباشته از شهید که کسی توان حمل آن‌ها را به عقبه نداشت کنار‌ه‌های جاده تل‌انبار شده بودند.

وی ادامه داد: بعضی وقت‌ها بر اثر عبور تانک‌ها و نفر‌برها از روی پیکر شهدا جسم آن‌ها در زمین فرو رفته و جاده با پیکر شهدا سنگفرش شده بود. بوی خون و دود همه جا را گرفته بود. در میان وحشت و انفجار صدای مارش عملیات از بوق بلندگوی حاج بخشی به گوش رسید. در میان انبوه آتش خمپاره‌ها به سمت سه راه مرگ می‌آید اما به ناگهان ماشین مورد اصابت گلوله توپ یک تانک قرار گرفت. حاج بخشی همان دقایق اول از ماشین به بیرون پرت شد اما دامادش که جانباز بود در ماشین‌ گیر کرد و آتش گرفت، حاجی می‌خواست با پتو آتش را خاموش کند و او را نجات دهد اما شدنی نبود. احسان رجبی از عکاسان جنگ خودش را به صحنه رساند و این لحظه را ثبت کرد. پیتر‌سون همین عکس ر‌ا در اتاقش چسبانده بود.

"فانوس بلورین" به برگزیدگان رسید

در ادامه آیین اختتامیه جشنواره عمار از برگزیدگان دومین دوره تجلیل شد. برگزیدگان دومین جشنواره مردمی "فیلم عمار" در بخش‌های انیمیشن، کلیپ و فیلم معرفی شدند.

در بخش انیمیشن؛ "پرواز تا بی نهایت" ساخته هادی محمدیان، "شکار جاسوس" ساخته علیرضا آزادارمکی و "ناو وینسنس" ساخته مهدی حیدری برگزیده شدند. در بخش کلیپ از الهام راد برای کلیپ "بیداری"، صالح کاهانی برای "حی علی العزاء" و سیدمحمدحسین هاشمی برای کلیپ "سهم کبوترانه" تجلیل شد.

در بخش فیلم در پنج شاخه "تاریخ انقلاب اسلامی"، "نقد درون‌گفتمانی"، "فتنه 88"، "بیداری اسلامی" و "جنگ نرم" برگزیدگان معرفی شدند.

در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی سلمان ابوطالبی و محمدحسین قاسمی برای فیلم "در وطن خویش غریب" و سیامک مختاری برای فیلم "آذرخش" فانونس بلورین را از آن خود کردند و از محمدمهدی خالقی برای فیلم "آقا وحید" تقدیر شد.

در حوزه نقد درون‌گفتمانی فانوس بلورین به احمد سلیمان‌نیا برای فیلم "فراموشی"، محمد خلفی‌زاده برای فیلم "سه‌هزار میلیارد چندتا صفر داره؟" و یاسر عرب برای فیلم "کدام مسجد؟" اهدا شد. در این بخش از حسین شمقدری برای فیلم "کمین" تقدیر شد.

در حوزه فتنه 88 هم فانوس بلورین به مهدی نقویان برای فیلم "نگهبان آراء" و محمدتقی رحمتی برای فیلم "نماز جمعه تاریخی" اهدا وهمچنین از محمدرضا دهشیری برای فیلم "سنگر" تقدیر شد.

بخش بیداری اسلامی با اهدا فانوس بلورین به محسن برمهانی برای فیلم "کریم"، علی محمدی از افغانستان برای فیلم "طبل دموکراسی"، سعید فرجی برای فیلم "آسیایی‌ها به غزه می‌روند" و داوود مرادیان برای فیلم "بازی تمام شد" برگزیدگان خود را شناخت. در این بخش از محمدحسین خوش‌بیان برای فیلم "بی‌قرارگاه" تقدیر شد.

در حوزه جنگ نرم هم مصطفی رضوانی برای مستند "مهارنشده" و شیرکوه سالک برای "من می‌توانم" فانوس بلورین را از آن خود کردند. مریم‌السادات مومن‌زاده برای "قصه هورا"، محمدرضا خردمندان برای "روایت نحل" و محمدصادق برای مستند "دوپینگی‌ها" دیگر برگزیدگان این بخش بودند.

هیات داوران جایزه ویژه و فانوس بلورین این جشنواره را به مهدی زمان‌پور کیاسری برای فیلم "مشتی اسماعیل" اعطا کرد.

