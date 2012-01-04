بسترهای لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان با اشاره به لزوم ایجاد بستر برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اظهار داشت: مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس نهم موجب اقتدار نظام و مایه نا امیدی و شکست دشمنان می شود.

وی با اشاره به اینکه انتخابات مجلس از جایگاه مهمی برخوردار است، افزود: رعایت کامل مقررات و زمینه سازی مشارکت مردم در این عرصه باید یکی از اصلی ترین اهداف تمام مدیران ادارات و سازمان های دولتی به ویژه مجریان برگزاری انتخابات باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان بیان کرد: انتخابات نقطه قوت نظام است که دشمنان به دنبال برنامه ریزی برای تبدیل این نقاط قوت به نقطه ضعف هستند و به همین دلیل نیز باید با تمام توان برای جلب مشارکت و همراهی مردم در این عرصه برنامه ریزی کرد.

حسن زاده با بیان اینکه مردم در انتخابات قبلی ریاست جمهوری حضور 85 درصدی را در صحنه داشتند، گفت: دشمنان نظام اسلامی این حضور حداکثری را به چالش کشاندند و در راستای براندازی نظام تلاش کردند که با درایت و هوشیاری مقام معظم رهبری و همبستگی مردمی این فتنه خنثی شد.

وی یادآور شد: مسئولان برگزاری انتخابات در استان کردستان باید قانون گرایی و قانونمداری را سرلوحه کار خود قرار دهند و بدون اعمال نظارت شخصی خود تنها در راستای حفاظت از آراء مردم فعالیت کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان ادامه داد: رسالت اصلی معتمدان اعتمادسازی در بین مردم است و مردم فهیم ایران در هر عرصه ای که دشمن قصد کمرنگ جلوه دادن آن را داشته باشد با بصیرت و هوشیاری کامل وارد صحنه شده اند.

حسن زاده خطاب به تمام کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان کردستان گفت: فعالیت های تبلیغاتی کاندیداها باید در چارچوب قانونی صورت گیرد و خط قرمزهای نظام رعایت شود تا موجب شکل گیری چالش های ضد امنیتی برای مسئولان و استان نشود.

وی یادآور شود: عوامل و متولیان امر انتخابات در استان کردستان باید با احاطه کامل بر قوانین و شرح وظایف خود به ارائه خدمت بپردازند تا شاهد برگزاری انتخابات سالم و پرصلابت باشیم.

حسن زاده در پایان با تاکید بر این مسئله که نباید از امکانات دولتی برای تبلیغات کاندیدای خاصی استفاده کرد، اظهار داشت: مدیران و مسئولان باید در زمان انتخابات با حداکثر توان، نیرو و امکانات حاضر شوند.