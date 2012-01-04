محمد قصاع در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اثر پژوهشی که درباره ادبیات علمی و تخیلی تدوین کرده است، گفت: این کتاب با نام «پژوهشی در ادبیات علمی - تخیلی» و در هزار صفحه تدوین شده که انتشارات قدیانی آن را برای نمایشگاه کتاب منتشر میکند.
وی ادامه داد: مجوز کتاب صادر شده و قبل از ارسال کتاب به لیتوگرافی قرار شد یک بار دیگر نگاهی به آن داشته باشم و تا شنبه نسخه نهایی را تحویل میدهم که کار برای چاپ به لیتوگرافی برود. البته در همین فرصت کارهای طراحی جلد کتاب هم به پایان میرسد.
مترجم «محافظان کهکشانها» نوشته لوئیز لارنس با اشاره به عکسهایی که در این کتاب منتشر میشود، بیان کرد: 400 عکس از افراد، جلد کتابها و برخی فیلمها نیز در کتاب آورده شده است و همچنین در انتهای کتاب 16 صفحه رنگی برای معرفی گرافیک و نقاشی علمی - تخیلی آورده شده است.
قصاع افزود: این کتاب با هدف تحلیل ادبیات علمی - تخیلی منتشر میشود و تلاش کردهام تاریخ این گونه ادبی را چه به صورت تقویمی و چه تحلیلی و همچنین در شاخههای اندیشهای، هنر و ادبیات مورد بررسی قرار دهم. به همین منظور یک فصل کتاب به طور کامل به وقایعنگاری تاریخی ادبیات علمی - تخیلی اختصاص یافته که در آن از زمان ایجاد این ژانر تاکنون وقایع مهم را با ذکر تاریخ آوردهام. در بخش دیگر تاریخ تحلیلی را داریم که در آن جریانهای مختلف ادبی را که در این ژانر ظهور و بروز داشته، مطرح کردهام. فصل دیگری هم به طور ویژه به تعاریف موجود از ادبیات علمی - تخیلی اختصاص یافته که 100 تعریف از نویسندگان و صاحبنظران مختلف را ترجمه کرده و در این فصل آوردهام.
وی سفر در زمان و سفر در فضا را برخی از موضوعاتی دانست که در این کتاب بدانها پرداخته شده است و در این باره توضیح داد: در فصل دیگری هم تاثیرات فرهنگی و اجتماعی، جایگاه این گونه ادبی در ادبیات غرب، دلایل ارتباط برخی مخاطبان با این ادبیات و مفهوم نبودن آن برای برخی دیگر آورده شده است. در این کتاب که در یک جلد هزار صفحهای منتشر میشود، بیش از 100 نویسنده معتبر ژانر علمی - تخیلی با آثار مهمشان معرفی شده است.
این مترجم در پاسخ به اینکه آیا این کتاب میتواند جلدهای دیگری هم داشته باشد، عنوان کرد: هر یک از فصلهای کتاب میتواند موضوع یک پژوهش کامل و مفصل باشد، ولی من فقط طرح موضوع کردهام تا افرادی که میخواهند کار پژوهشی انجام دهند بتوانند از این کتاب استفاده کنند. به طور نمونه در یک بخش درباره روباتها صحبت شده که من فقط در یک صفحه بدان پرداختهام، ولی می تواند در یک کتاب 800 صفحهای دنبال شود.
قصاع در پایان گفت: اگر این کتاب منتشر و خستگیام برطرف شود، شاید درباره ادامه دادن نگارش آن فکر کنم.
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