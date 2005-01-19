روحانيون مجلس دوشنبه با آيت الله مهدوي كني و آيت الله مشكيني و سپس با هاشمي رفسنجاني ديدار مي كنند// آمدن هاشمي قطعا هر دو طيف سياسي كشور را به چالش مي كشد

تيمورعلي عسگري عضو فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان روحاني مجلس دوشنبه هفته آينده با آيت الله مهدوي كني و آيت الله مشكيني در قم ديدار خواهند كرد و پس از اين ديدارها و اخذ ديدگاه ها آن را به هاشمي رفسنجاني منتقل خواهند كرد.

وي روزچهارشنبه درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" افزود:ما (روحانيون مجلس ) جامعه روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم را به عنوان زعيم خود مي دانيم و مي خواهيم ديدگاه هاي آنان را در خصوص انتخابات مهم رياست جمهوري كسب كنيم.



عسگري تصريح كرد: بر اساس افكار سنجي هايي كه انجام شده مقبوليت هاشمي رفسنجاني در بين مردم بسيار بيش از ديگر نامزدهاي مطرح درعرصه انتخابات رياست جمهوري است.



نماينده مشهد با تاكيد براينكه وارد شدن هاشمي رفسنجاني به عرصه انتخابات قطعا هردو طيف عمده سياسي كشور را به چالش مي كشد ، اظهار داشت : اگر هاشمي بيايد اصولگرايان نامزد نهايي خود را به نفع هاشمي كنار مي برند .



عسگري در ادامه تاكيد كرد: هاشمي اگر نيايد به احتمال قوي از نامزدي دكتر ولايتي در انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري حمايت خواهد كرد.

