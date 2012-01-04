شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بخش حمل و نقل کشور، گفت: بنا بر قیمت‌هایی که در ستاد هدفمندی یارانه ها مطرح می شود، سناریوهایی را تهیه کردیم که این سناریوها متناسب با قیمت‌های مصوب نفت و گاز در بخش دوم هدفمندی یارانه ها خواهد بود.

نمایند تام الاختیار وزارت راه و شهرسازی در ستاد هدفمندی یارانه ها افزود: تلاش خواهیم کرد تمامی برنامه هایی که برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها با اعمال مدیریت و برنامه ریزی انجام می‌شود در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها با قدرت بیشتری ادامه یابد تا کارایی را در بخش حمل و نقل جاده ای افزایش دهد.

وی با اشاره به تمهیدات وزارت راه در بخش حمل و نقل هوایی و ریلی، اظهار داشت: در بخش هوایی و ریلی تلاش شده است متناسب با سناریوهای افزایش قیمت، برنامه هایی تدوین شود و این برنامه ها در ابتدا به ستاد هدفمندی یارانه ها می رود و متناسب با قیمتی که در مرحله دوم برای حامل های انرژی در نفت و گاز و بنزین اعلام می شود، برنامه های شرکتهای ریلی و هوایی نیز ارایه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا زمان اعلام فازدوم هدفمندی یارانه ها نمی توان در مورد افزایش قیمت حمل و نقل نظر داد، بیان کرد: به ازای هر سناریو که در ستاد هدفمندی یارانه ها مطرح شده است، برنامه هایی را در وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده ایم.

افندی زاده افزود: این برنامه ها در بخشهای مختلف حمل و نقل متناسب با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خواهد بود و براساس موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی تصمیم گیری می شود.

نمایند تام الاختیار وزارت راه و شهرسازی در ستاد هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: سرمایه گذار بخش خصوصی و شرکتهای حمل و نقل با با نوآوری و برنامه ریزی تلاش کنند تا بخش حمل و نقل در کشور شکوفا شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: پس از اینکه ستاد هدفمندی یارانه ها موارد افزایش قیمت را تصویب کرد، جزئیات آن در اختیار همگان قرار می گیرد.