700 مصوبه دستاورد سفر هیئت دولت به استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح امروز چهارشنبه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی سلام صبح بخیر در شبکه اول سیما بخشی از فعالیت های انجام شده دولت در این استان را تشریح کرد.

عجم گفت: استان قزوین با داشتن بیش از 16 هزار کیلومترمربع وسعت در حوزه های صنعت، کشاورزی، گردشگری و آموزش عالی از موقعیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: داشتن سه هزار و 340 واحد صنعتی با اشتغال بیش از 130 هزار نفر، دشت قزوین با وسعت 450 هزار هکتار و آموزش عالی با بیش از 140 هزار دانشجو و ثبت بیش از یک هزار اثر تاریخی استان را چون نگینی در کشور مطرح کرده است.

تحقق 109 درصدی تعهد اشتغال استان

استاندار قزوین تصریح کرد: نرخ بیکاری در استان زیر 11 درصد است و سال گذشته توانستیم با اجرای نهضت اشتغال توسط دولت بیش از سه برابر تعهد اشتغال خود را محقق کنیم ودر هشت ماه امسال هم 109 درصد از تعهدات اشتغال خود را محقق کرده ایم.

عجم بیان کرد: حدود 30 تا 40 درصد اشتغال استان را مهاجران تشکیل می دهند و این کار بخوبی در استان مدیریت شده است.

استاندار گفت: 98 درصد سرمایه گذاری انجام شده در استان مربوط به بخش خصوصی است و در بخش صنعت هیچ واحدی با سرمایه دولت احداث نشده است که این جایگاه ارزشمندی در واگذاری امور به مردم است.

عجم بیان کرد: در جذب سرمایه گذاری خارجی رتبه دوم کشور را داریم و در حال حاضر 43 سرمایه گذار خارجی در استان فعالیت می کنند.

وی در خصوص مشکلات واحدهای کارگری استان نیز گفت: حجم گسترده فعالیتهای صنعتی با مشکلاتی نیز روبروست و در قبال بیش از سه هزار واحد صنعتی طبیعی است که برخی واحدها نیز مشکلاتی داشته باشند اما واحدهای مشکل دار استان کمتر از 10 واحد است که با تشکیل کارگروه های ویژه با همکاری اداره کار، امور اقتصادی استانداری و سایر نهادها برای حل مشکلات پرداختهای معوقه کارگران اقداماتی انجام شده که تداوم خواهد داشت.

700 مصوبه دستاورد سفرهای رئیس جمهور

استاندار قزوین با اشاره به سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت به استان هم گفت: با انجام سه سفر توسط رئیس جمهور و هیئت دولت به استان قزوین بیش از 700 مصوبه داشته ایم که در بخش های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، گردشگری، آب و سایر موارد تصویب شده است.

وی افزود: این مصوبات توجه ویژه ای به توسعه دانشگاهها، زیرساختهای استان از جمله تامین آب، راه و نیازهای عمومی مردم است که اجرایی شدن آنها بخش زیادی از مشکلات مردم را حل خواهد کرد.

استاندار قزوین یادآورشد: در سفر اول 94 درصد مصوبات، در سفر دوم 77 درصد و سفر سوم که یک سال از آن می گذرد تاکنون 30 درصد اجرایی شده است.

ساخت 5 هزار واحد مسکن مهر

این مسئول خانه دار کردن مردم را از دغدغه های دولت دانست و افزود: خوشبختانه با اجرای طرح مسکن مهر بارقه خانه دار شدن مردم امروز اجرایی شده است و در استان قزوین 5 هزار واحد در مناطق مختلف استان در دست ساخت است که 10 هزار واحد آن در دهه فجربه متقاضیان واگذار خواهد شد.

وی بیان کرد: در طول هفت سال گذشته و در دولتهای نهم و دهم 30 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان قزوین نوسازی و بهسازی شده و زمینه زندگی توام با آرامش را برای مناطق محروم فراهم کرده است.

12 هزار میلیارد تومان گردش مالی سرمایه در استان

استاندار قزوین تصریح کرد: استان قزوین با گردش مالی 12 هزار میلیارد تومانی جایگاه خوبی دارد و این وضعیت نشان می دهد درآمدهای عمومی مردم بالا رفته است.

وی از اجرای راه آهن قزوین به رشت را از پروژه های مهم استان دانست و افزود: این طرح با 50 درصد پیشرفت از وضعیت مناسبی برخوردار است و جاده قزوین، الموت به تنکابن با 45 درصد پیشرفت فیزیکی که 110 کیلومتر مسیر در محدوده استان دارد و تا پایان سال 91 حدود 62 کیلومتر آماده بهره برداری خواهد شد که با این کار ارتباط استانهای قزوین و مازندران برقرار شده و رونق اقتصادی دو استان بیشتر می شود.

استاندار یادآورشد: با افتتاح این مسیر بار ترافیکی جاده های شمال مانند چالوس و هراز و نیز قزوین به رشت به نحو قابل توجهی کاهش خواهد یافت و چشم اندازهای طبیعی و زیبای مسیر هم در معرض دید گردشگران قرار خواهد گرفت.

وی تامین زیرساختهای سلامت در استان را از دیگر کارهای انجام شده دانست و اظهارداشت: اولین استانی هستیم که طرح جامع سلامت در آن اجرا می شود و با اجرای شبکه فاضلاب در همه شهرهای استان این طرح در سال 91 به پایان خواهد رسید که نقش مهمی در تامین سلامت مردم خواهد داشت.

عجم از تکمیل بیمارستان 200 تختخوابی ولایت مینودر قزوین هم خبر داد و اضافه کرد: این بیمارستان در هشت طبقه و 24 هزار مترمربع مساحت در مرحله پایانی است و با تجهیز کامل آن بزودی با حضور مسئولان عالی رتبه کشور افتتاح خواهد شد که روزانه پذیرای 500 بیمار خواهد بود.

وی گفت: برای تامین پرسنل و کادر درمانی با مساعدت ریاست محترم جمهئور مجوزهای لازم گرفته شده و حدود 200 نفر در این بیمارستان مشغول به کار خواهند شد.

استاندار یادآورشد: در مرحله اول 60 درصد ظرفیت بیمارستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در سال آینده این بیمارستان به طور کامل با تکمیل کادر درمانی و تجهیزات پزشکی در خدمت مردم استان خواهد بود.

عجم از افتتاح ورزشگاه 15 هزار نفری شهید امامی قزوین هم خبرداد و گفت: این ورزشگاه از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری در حال تکمیل است و در دهه فجر یا پایان امسال آماده بهره برداری خواهد شد.

وی در خصوص توسعه نیروگاه شهید رجایی قزوین هم گفت: طرح توسعه این نیروگاه با ظرفیت یک هزار و 700 مگاوات در دست اجراست که در سه تا پنج سال آینده تکمیل خواهد شد.

استاندار قزوین در خصوص شهرستان شدن آوج، آبگرم و محمدیه نیز یادآورشد: تلاش می کنیم خواسته های مردم تا حد ممکن و ضوابط قانونی محقق شود و امیدواریم این موضوع پس از انتخابات مورد بررسی دقیق و تصمیم گیری قرار گیرد.