به گزارش خبرگزاری مهر، ویلاس بوآس درحالی سرمربی تیم فوتبال چلسی شد که فصل گذشته با پورتو به عنوان قهرمانی لیگ اروپا دست پیدا کرده بود اما در استمفوردبریج موفق به کسب نتایج قابل قبولی نشده است. گزارشهایی منتشر شده مبنی بر اینکه بعضی از بازیکنان چلسی از عملکرد این مربی رضایت ندارند و درصدد جدایی از جمع آبی پوشان هستند.
جان تری با اعلام حمایت از مربی پرتغالی چلسی اظهار داشت: میخواهم روشن کنم که من صددرصد پشتیبان ویلاس بوآس هستم. سرمربی تیم پیش از این روشن کرده بازیکنانی که میخواهند در تیم بمانند و آنهایی که نمیخواهند از اینجا بروند.
وی افزود: در حال حاضر تیم ما نیاز به پیروزی دارد و من مطمئنم که این اتفاق روی خواهد داد. باشگاه چلسی از یکایک بازیکنان بزرگتر است و جلوتر از ما قرار دارد، چه در حال حاضر و چه در آینده. ویلاس بوآس به اینجا آمده تا خیلی چیزها را دگرگون کند، نه فقط داخل زمین بلکه در تمرینات.
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