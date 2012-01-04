هیئت تجاری اقتصادی مازندران به عراق سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عشریه افزود: به دنبال سفر گذشته هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق به مازندران و به دعوت بهروزمحمد صالح فقی رشید، استاندارسلیمانیه عراق، هیئت تجاری اقتصادی مازندران باهدف توسعه روابط دوجانبه و تسهیل شرایط تجاری فی ما بین، بررسی و رفع موانع و مشکلات تجار و بازرگانان دوطرف و توسعه همکاری برای جذب سرمایه گذاری و معرفی فرصت های سرمایه گذاری طرفین، 20 دیماه به ریاست استاندار مازندران به اقلیم کردستان عراق سفر می کند.

وی افزود: صدور موادغذایی، خدمات فنی و مهندسی و ماشین آلات صنعتی و جذب سرمایه گذاری و توریسم در دستور کار این سفر قراردارد.

عشریه گفت: تنی چند از مدیران کل، تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و برخی از واحدهای تولیدی، اقتصادی و بازرگانی مازندران از جمله 50 نفر این هیئت تجاری هستند که در این سفر چهار روزه استاندار را همراهی می کنند.

در سفر هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق به مازندران که در فروردین ماه سال گذشته انجام شد منتج به امضای 12 یادداشت تفاهم برای گسترش همکاری های فی ما بین شده بود.

