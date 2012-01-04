تامین ارز قاچاق از کف بازار!/ بهمنی تکذیب نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بازار ارز پر تلاطم و پر نوسان شده است، قیمتها لحظه ای تعیین می شود و به نظر می‌رسد که عده ای سودجو بازار ارز را در اختیار خود گرفته اند.

بانک مرکزی در این شرایط بی کار ننشسته و با ارسال بازرسان خود به سطح بازار درصدد ساماندهی بازار ارز و نرخها بر آمده است، بانک مرکزی این بار وعده‌های جدیدی را مطرح و اعلام کرده است که تا یکی دو روز آینده ثبات به بازار ارز بازخواهد گشت، چرا که به نرخها اطمینان نکنید، نرخها حبابی است.

اوضاع بازار ارز تا حدی با چالشهای جدی مواجه شده است که مجلس نیز وارد بررسی آن خواهد شد. برخی ها در این شرایط افزایش نرخ سود را راهکار می دانند اما این راهکار هم بی نتیجه خواهد بود، زیرا سودهای جذاب افزایش نرخ دلار به هیچ وجه قابل قیاس با نرخهای سود حتی در بالاترین حد خود نخواهد بود.

به هر حال با توجه به این شرایط اخیرا محمود بهمنی نکته های جدیدی را از بازار ارز بازگو می کند که در جای خود جای بحث و تامل دارد. رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: برای حواله کردن پول، نمی توانیم ال سی باز کنیم، بنابراین باید از طریق صرافی ها و بانکها حواله کنیم، در یک کشور گشایش شده و به کشور دیگری بازگردد و با 3 بار دور زدن دوباره به کشور بیاید و تمام این موارد هزینه های ما را افزایش می دهد.

وی با اعلام اینکه ارز قاچاق از کف بازار تامین می شود، آیا بانک مرکزی مسئول تامین این نوع ارز است؟ عنوان کرد: برای قاچاق ارز از کشور خارج می شود، حتی اگر سم هم بخواهد وارد کشور شود، نیاز به ارز دارد. افزایش تقاضای ارزی مشکلاتی را ایجاد می کند، بنابراین باید تقاضای ارز که عوامل متعددی آن را افزایش می دهد را کاهش دهیم.

بهمنی تصمیم گیری برای نرخ ارز را بر اساس یک خرد جمعی دانست و گفت: بانک مرکزی به تنهایی تصمیم نمی گیرد، بلکه در کنار بانک مرکزی نهادی به نام شورای پول واعتبار با حضور 7 وزیر، دادستان، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، صنعت، بازرگانی و غیره حضور دارند و در مورد نرخ ارز تصمیم گیری می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یک بار قصدداشتم که قیمت ارز دلار را تک نرخی کنم، اما همگان بر من هجوم آوردند و بر علیه بانک مرکزی مقاله نوشتند، افزود: حتی اگر یک ذره قیمت دلار بالا برود، عده ای شدیدا انتقاد می کنند، اگر هم ذره ای قیمت کاهش پیدا کند، عده ای دیگر شدیدا انتقاد می کنند.

وی به نرخ 1050 تومان دلار در بودجه اشاره کرد و افزود: آیا منظور از دلار تک نرخی قیمت 1050 تومان است، این نرخ به ما خط می دهد، نرخ مرجع توسط مجلس تصویب می شود و بانک مرکزی نرخ ارز شناور مدیریت شده را اجرایی می کند.

بهمنی با اعلام اینکه بانک مرکزی 7 ابزار برای کنترل نرخها از جمله نرخ اوراق مشارکت، گواهی سپرده، سود بلندمدت، نرخ سود بانکی با توجه به تورم، نرخ ارز و نرخ طلا را در اختیار دارد، افزود: آیا باید بانک مرکزی با نرخ ارز، همه چیز را تنظیم کند.

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به تجار و وارد کنندگان هم گفت: هر میزان ارزی که در نزد بانکها قرار دهید، براساس تفاهم نامه ای که بانک با شمار منعقد می کند، می تواند در هر زمان که بخواهید ارز خود را دریافت کنید و هیچ تعللی در آن صورت نخواهد گرفت.