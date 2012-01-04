به گزارش خبرگزاری مهر، وب سایت Graduatearchitectureبرترین دانشگاه های معماری جهان را در دسته های جهانی و قاره ای معرفی کرده است. بر این اساس برترین دانشگاه های معماری جهان عبارتند از انجمن معماری لندن، موسسه معماری کالیفرنیای جنوبی، موسسه معماری پیشرفته کاتالونیا، MIT، موسسه تکنولوژی توکیو، دانشگاه "یونیتک" نیوزیلند، دانشکده چارلز رنه مکینتاش، دانشکده ETH زوریخ، موسسه برلاژ و آکادمی سلطنتی هنرهای زیبای دانمارک.

10 دانشگاه برتر معماری جهان

رتبه دانشگاه کشور 1 انجمن معماری لندن بریتانیا 2 موسسه معماری کالیفرنیای جنوبی آمریکا 3 موسسه معماری پیشرفته کاتالونیا اسپانیا 4 MIT آمریکا 5 موسسه تکنولوژی توکیو ژاپن 6 یونیتک نیوزیلند 7 دانشکده چارلز رنه مکینتاش اسکاتلند 8 ETH زوریخ سوئیس 9 موسسه برلاژ هلند 10 آکادمی سلطنتی هنرهای زیبای دانمارک دانمارک

این وب سایت همچنین دانشگاه های معماری برتر جهان را در قالب قاره ای نیز دسته بندی و معرفی کرده است. بر این اساس 10 دانشگاه از برترینهای قاره های آفریقا، آسیا، اروپا، استرالیا و آمریکای شمالی و جنوبی معرفی شده اند.

برترین دانشگاههای معماری در آفریقا

بر اساس گزارش این وب سایت تخصصی معماری، دانشگاه های کیپ تاون، پریتوریا و ویتواترسند، دانشگاه آمریکایی قاهره، دانشگاه نایروبی، دانشگاه بلومفونتین، دانشگاه وازولوناتال، دانشگاه قاهره، دانشگاه اسکندریه و دانشگاه نلسون ماندلا از برترینهای قاره آفریقا به شمار می روند.

رتبه دانشگاه کشور 1 کیپ تاون آفریقای جنوبی 2 پریتوریا آفریقای جنوبی 3 ویتواترسند، آفریقای جنوبی 4 دانشگاه آمریکایی قاهره مصر 5 نایروبی کنیا 6 بلومفونتین آفریقای جنوبی 7 وازولوناتال آفریقای جنوبی 8 قاهره مصر 9 اسکندریه مصر 10 نلسون ماندلا آفریقای جنوبی

برترین دانشگاههای معماری در قاره آسیا

موسسه تکنولوژی توکیو که در میان دانشگاه های برتر جهان نیز معرفی شده بود، در میان دانشگاه های برتر آسیا به عنوان اولین دانشگاه برتر معرفی شده است، پس از آن دانشگاه های چینی هنگ کنگ، دانشگاه توکیو، دانشگاه آمریکایی شارجه، دانشگاه کیوتو، دانشگاه تکنولوژی مالزی، دانشکده نقشه کشی و معماری دهلی نو، دانشگاه تهران، دانشگاه کیونگ هی و دانشگاه تکنیون به عنوان برترینهای آسیا معرفی شده اند.

رتبه دانشگاه کشور 1 موسسه تکنولوژی توکیو ژاپن 2 دانشگاه چینی هنگ کنگ چین 3 توکیو ژاپن 4 دانشگاه آمریکایی شارجه امارات 5 کیوتو ژاپن 6 دانشگاه تکنولوژی مالزی مالزی 7 دانشکده نقشه کشی و معماری دهلی نو هندوستان 8 تهران ایران 9 کیونگ هی کره جنوبی 10 نلسون ماندلا رژیم صهیونیستی

برترین های معماری در استرالیا

دانشگاه های برتر استرالیا به انتخاب وب سایت Graduatearchitecture دانشگاه های یونیتک، دانشگاه سیدنی، نیوساوث ولز، RMIT، دانشگاه ویکتوریا، دانشگاه ملبورن، دانشگاه آکلند، دانشگاه کانبرا، و دانشگاه های کوئینزلند و آدلاید معرفی شده اند.

رتبه دانشگاه کشور 1 دانشگاه های یونیتک نیوزیلند 2 دانشگاه سیدنی استرالیا 3 دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا 4 دانشگاه RMIT استرالیا 5 دانشگاه ویکتوریا نیوزیلند 6 دانشگاه ملبورن استرالیا 7 دانشگاه آکلند نیوزیلند 8 دانشگاه کانبرا استرالیا 9 دانشگاه کوئینزلند استرالیا 1 0 دانشگاه آدلاید استرالیا

برترین های معماری در اروپا

برترین دانشگاه معماری اروپا دانشگاه بریتانیایی است که رتبه اول جهانی را نیز به دست آورده است. دانشگاه های برتر اروپایی به انتخاب این وب سایت عبارتند از انجمن معماری لندن، موسسه معماری پیشرفته کاتالونیا، موسسه چارلز رنه مکینتاش، موسسه ETH، موسسه برلاژ، آکادمی سلطنتی هنرهای زیبای دانمارک، دانشگاه کالج لندن، دانشکده هنرهای زیبای پاریس، دانشگاه کمبریج و آکادمی گریت ریتولد هلند که نام بسیاری از این دانشگاه ها در میان بلرتین دانشگاه های جهان نیز به چشم می خورد.

رتبه دانشگاه کشور 1 انجمن معماری لندن بریتانیا 2 موسسه معماری پیشرفته کاتالونیا اسپانیا 3 موسسه چارلز رنه مکینتاش اسکاتلند 4 ETH زوریخ سوئیس 5 موسسه برلاژ هلند 6 آکادمی سلطنتی هنرهای زیبای دانمارک دانمارک 7 دانشگاه کالج لندن بریتانیا 8 دانشکده هنرهای زیبای پاریس فرانسه 9 دانشگاه کمبریج بریتانیا 10 آکادمی گریت ریتولد هلند

برترین دانشگاههای معماری آمریکا

دانشکده معماری کالیفرنیای جنوبی، MIT، دانشگاه هاروارد، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، دانشگاه کالیفرنیا برکلی، دانشگاه میشیگان، دانشگاه کرنل، دانشگاه "کل پولی"، دانشگاه ییل و موسسه ِپرَت در این وب سایت به عنوان برترین دانشگاه های آمریکای شمالی معرفی شده اند.

رتبه دانشگاه ایالت(آمریکای شمالی) دانشگاه کشور 1 دانشکده معماری کالیفرنیای جنوبی کالیفرنیا بوئنوس آیرس آرژانتین 2 MIT ماساچوست دانشگاه شیلی شیلی 3 هاروارد ماساچوست دانشگاه بوگوتا کلمبیا 4 دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کالیفرنیا دانشگاه فدرال ریودژانیرو برزیل 5 دانشگاه برکلی کالیفرنیا دانشگاه ملی مهندسی لیما پرو 6 دانشگاه میشیگان ماساچوست دانشگاه کاراکاس ونزوئلا 7 دانشگاه کرنل نیویورک دانشگاه مکنزی برزیل 8 دانشگاه کل پلی کالیفرنیا دانشگاه "تورتاتو دی تلا" آرژانتین 9 دانشگاه ییل کانتیکت دانشگاه خاویریا کلمبیا 10 موسسه پرت نیویورک دانشگاه کاتولیک شیلی شیلی

همچنین دانشگاه های بوئنوس آیرس، دانشگاه شیلی، دانشگاه بوگوتا، دانشگاه فدرال ریودژانیرو، دانشگاه ملی مهندسی لیما، دانشگاه کاراکاس، دانشگاه مکنزی، دانشگاه "تورتاتو دی تلا"، دانشگاه خاویریا و دانشگاه کاتولیک شیلی نیز به عنوان برترینهای آمریکای جنوبی معرفی شده اند.