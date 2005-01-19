مقام معظم رهبري در پيامي به كنگره عظيم حج مسلمانان جهان را به اتحاد ، يكدلي ، اخوت عملي و ايستادگي در برابر دشمنان فراخواندند

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن كامل اين پيام به اين شرح است :

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

ياقَوْمَنا اَجيبُوا داعِىَ‏اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَغْفِرْلَكُمْ مِنْ‏ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْ كُمْ مِنْ عَذابٍ اَليمٍ.



بار ديگر اجابت كنندگان دعوت الهى - لبيك گويان و هَرْوَلِه كنان - خود را به خانه‏ دوست رسانده ‏اند. موسم حج فرا رسيده و عرصه‏ى شوق و نياز، به روى دلدادگان صفا و معنويت، گشوده شده است. اينك خانه خدا و قبله‏ى دلها پيش روى شما است، عرفات و مَشْعَر آراسته براى جوشش سرچشمه‏ى ذكر و معرفت است، مِنى و صَفا آموزنده‏ى سعى و تلاش در قُرب به خدا و رَمْىِ شيطان است، اينك فرصت خودسازى و بهره‏گيرى از اين آبشار زُلال توحيد و وحدت فرا رسيده است. لبيكى را كه در آغاز اِحرام بر زبان رانده‏ايد، در دل خويش راسخ كنيد و دعوت خدا را كه با سفر به حريم دوست اجابت كرده‏ايد، با تأمُّل در معنا و هدف حج، از سود و ذخيره‏ى هرچه افزونتر، برخوردار سازيد.

فريضه‏ى حج، آنگاه كه با معرفت و هوشيارانه به جاى آورده شود، به مسلمان حج گزار و به امت بزرگ اسلامى فيض مى‏بخشد، حاجى را به صفا و پاكى و معنويت سوق ميدهد، و امت را به اِتّحاد و عِزّت و اِقتدار نزديك ميكند.

گام اول براى حاجيان، خودسازى است. اِحرام و طواف و نماز، مَشْعَر و عرفات و مِنى، قربانى و رَمْى و حَلْقْ، همه و همه، مظاهر خشوع و فروتنى انسان در برابر خداوند و جايگاه ذكر و تَضَرُّع و تقُّرب به او است. اين مناسك پرمعنى را نبايد از سر غفلت گذرانيد. مسافر ديار حج، در همه‏ى اين مراسم بايد خود را در محضر حق متعال بداند، خود را در انبوه متراكم جمع، با محبوب تنها ببيند، با او راز و نياز كند، از او بخواهد و به او دل ببندد، شيطان و هوا را از دل خويش براند، و زنگار حِرص و حَسَد و جُبْن و شهوت را از خويش بِزُدايد. خدا را بر هدايت و نعمتش سپاس گويد، دل را بر مجاهدت در راه خدا، رام كند، مهربانى به مؤمنان و بيزارى از معاندان و حق ستيزان را در دل بپروراند، عزم خويش را بر اِصلاح خود و اِصلاح دنياى پيرامون خود استوار سازد، و با خداى خود بر آبادى دنيا و آخرت، پيمان بندد.



حج در عين حال، يك حركت دستجمعى است. دعوت الهى به حج براى آن است كه مؤمنان خود را در كنار يكديگر ببينند و نُمادى از وحدت پيكره‏ى مسلمين را به چشم خود بنگرند. حج براى تقرب دستجمعى به خدا و بَرائت دستجمعى از شياطين اِنْس و جِن است. تمرين اتحاد و پيوستگىِ امت اسلامى است. و امت اسلامى هرگز مانند امروز به اين برادرى بايكديگر و برائت عَلَنى از مُشْرِكين و مستكبرين، نياز نداشته است.

امروز جهان اسلام در محاصره‏ى علمى و اقتصادى و تبليغاتى و اينك نظامى است. اِشغال قدس و فلسطين به اِشغال عراق و افغانستان انجاميد، و اُختاپوس صهيونيزم و استكبار وقيح و نفرت‏انگيز آمريكا، اكنون براى همه‏ى خاورميانه و شمال آفريقا و همه‏ى دنياى اسلام، توطئه و نقشه در سر ميپرورانند و نهضت بيدارى را كه امروز جان تازه‏ئى در پيكر امت اسلامى دميده است، هدفِ كينه و انتقامِ خويش ساخته‏اند.

اكنون آمريكا و غرب مُسْتَكْبِرْ به اين جمعبندى رسيده‏اند كه كانون بيدارى و ايستادگى در برابر نقشه‏ى حاكميت آنان بر همه‏ى جهان، كشورها و ملتهاى مسلمان و بويژه در منطقه‏ى خاور ميانه است، و اگر با ابزار اقتصادى و سياسى و تبليغاتى و سرانجام، نظامى نتوانند در چند سال آينده، نهضت بيدارى اسلامى را مهار و سركوب كنند، همه‏ى محاسبات آنان براى حاكميت مطلق بر جهان و سِيْطَرِه بر مهمترين منابع نفت و گاز كه تنها وسيله‏ى مُحَرِّكه ماشين صنعتى و برترى مادّى آنان بر همه‏ى بشريت است، به هم خواهد ريخت، و كلان سرمايه داران غربى و صهيونيست كه بازيگر پشت صحنه‏ى همه‏ي دولتهاى مستكبرند، از اوج اقتدار تحميلى خود ساقط خواهند شد.

استكبار، همه‏ى ظرفيت توانائيهاى خود را به ميدان آورده است. در يكجا با فشار سياسى، در يكجا با تهديد اقتصادى، در جائى با ترفند تبليغاتى و در جائى ديگر - مانند عراق و افغانستان و پيش از آن در فلسطين و قدس- با بمب و موشك و تانك و چكمه پوشان نظامى، به عرصه‏ى نبرد سرنوشت ساز وارد شده است.

مهمترين ابزار اين دَدْمَنِشان آدميخوار، پرده‏ى نفاق و فريبى است كه بر چهره‏ى خود كشيده‏اند. جوخه‏هاى تروريستى را تجهيز و به قصد جان بيگناهان روانه ميكنند، و دم از مبارزه با تروريسم ميزنند. از دولت تروريست و جلادى كه فلسطين را غصب كرده، علناً پشتيبانى ميكنند و مدافعان جان به لب رسيده‏ى فلسطينى را تروريست مينامند.

سلاحهاى كشتار جمعى اتمى و شيميائى و ميكربى را توليد و توزيع و مصرف ميكنند و فجايعى مانند هيروشيما و حلبچه و خطوط دفاعى ايرانيان در جنگ تحميلى پديد ميآورند و در عين حال شعار كنترل سلاح كشتار جمعى سر ميدهند. آنان خود در پشت سرِ مافياى كثيف مواد مخدرند و دم از مبارزه با مواد مخدر ميزنند. آنان نمايش عِلْم‏گرائى و جهانى سازىِ عِلْم ميدهند و آنگاه با پيشرفت دانش و فناورى در جهان اسلام مقابله ميكنند و سر بر آوردن فناورى هسته‏ئى صلح‏آميز در كشورهاى اسلامى را، گناهى بزرگ ميشمارند. از آزادى و حقوق اقليتها سخن ميگويند، و حق آموزش و تحصيل را از دختران مسلمان، بجرم پايبندى به حجاب اسلامى سلب ميكنند. درباره‏ى آزادى بيان و عقيده داد سخن مى‏دهند، و ابراز عقيده درباره‏ى صهيونيزم را جرُم ميشمرند و بسيارى از آثار فكرى و قلمى برجسته‏ى اسلامى را و حتى اسناد به دست آمده از لانه‏ى جاسوسى آمريكا در تهران را، در آمريكا اجازه‏ى نشر نميدهند. در باب حقوق بشر پرگوئى ميكنند، اما دهها اردوگاهِ شكنجه چون گُوانْتانامُو و اَبُوغُرَيْبْ بپا ميكنند، يا در مقابل چنين فجايع كم نظيرى سكوت رضايت‏آميز در پيش مى‏گيرند. آنها از احترام به همه‏ى مذاهب سخن مى‏گويند، اما از مُرتَّدِ مَهْدُورُالدَّمى چون سلمان رشدى حمايت مى‏كنند و در راديوى دولتى انگليس، سخن كُفرآميز بر ضِدّ مقدسات اسلامى مى‏پراكنَنَد.



امروز بر اثر گستاخى و بى پروائى حماقت‏آميز زمامداران آمريكا و انگليس، نقاب خدعه و نفاق آنان شكاف برداشته و نفرت از اين مستكبران، به دست خودشان دل ملتها و جوانان مسلمان را انباشته است. امروز در هر كشور اسلامى، انتخابات آزاد صورت گيرد، ملتهابر ضد خواسته‏ى آمريكا و انگليس‏ رأى‏ خواهند داد.

اكنون انتخابات عراق پيش روى ما است. هدف ملت عراق و رهبران راستين آنان از انتخابات، نقطه‏ى مقابل هدف اشغالگران از آن است. ملت و رهبران عراق، انتخابات را براى تشكيل حكومتى مردمى و بر خاسته از اراده‏ى مردم و براى عراقى مستقل و يكپارچه و آزاد ميخواهند. انتخابات از نظر آنان بايد پايان اِشغال نظامى و سلطه‏ى سياسى آمريكا و انگليس باشد. بايد به حضورِ فتنه‏انگيز صهيونيستها كه در زير سايه‏ى سلاح آمريكائيها، خود را به كناره‏ى فرات رسانده و خواب آشفته‏ى «از نيل تا فرات» را تعبيرى ناقص كرده‏اند، خاتمه دهد. بايد كُدُورتهاى فِرقه‏ئى و قومى را كه غالباً برانگيخته‏ى خِباثَت دشمنان مشترك است، به اُخُوَّت و اِتحاد تبديل كند.



اما انتخابات در خيال خام اشغالگران، هدف ديگرى دارد. آنان ميخواهند زير نام انتخابِ مردمى، مزدوران خود را كه غالباً بخاطر سوابق وابستگىِ شان به حزب بعث، ذليل و رامِ دست اشغالگران اند، بر مردم حاكم كنند. ميخواهند هزينه‏ى حضور نظامى را از دوش خود بردارند و به دست مزدوران خود هرچه را هم هزينه كرده‏اند، از جيب و نفت عراق جبران كنند. ميخواهند استعمار را در شكل كاملاً جديد آن در عراق مُسْتَقَر سازند. در اين استعمار فَرانُوين، مزدوران بيگانه مانند گذشته بطور مستقيم از سوى استعمارگران به كار گماشته نمى‏شوند، بلكه در انتخاباتى كه رأى مردم با تقلب و خدعه‏هاى رائج ناديده گرفته شده، كسانى بنام مُنْتَخَب مردم بر سركار ميآيند. نام و ظاهر كار دموكراسى وباطنِ آن، حاكميت مطلق بيگانه بر ملت مظلوم است.

اكنون دو خطر بزرگ، انتخابات عراق را تهديد مى‏كند: نخست، تقلب و جابجا كردنِ آراء مردم كه بخصوص آمريكائيها در آن مهارت دارند. اگر زُبْدِگان عراقى و جوانان سياسى و تحصيل كرده، با همت وتلاش شبانه روزى، بتوانند از وقوع اين تقلب مانع شوند و حكومت مردمى و مُنْتَخَب خود را بر سركار بياورند، آنگاه خطر دوم، مطرح ميشود كه كودتاى نظامى و مسلَّط كردن يك ديكتاتور ديگر بر سرنوشت عراق است.

اين خطر نيز با هوشمندى و موقع‏شناسى و شجاعت مردم غيور و مؤمن عراق و رهبران حقيقى و بزرگوارِ آنان، قابل دفع است. آنان دراين لحظه‏ى حساس تاريخى كه سرنوشت دهها سال آينده‏ى آنان را رقم ميزند، بايد از ايمان و شجاعت و همبستگى ملىِ خود، بيشترين استفاده را ببرند، انتخاباتى فراگير و سالم و پرشور برگزار نمايند و از نتائجِ آن، با همه‏ى توان پاسدارى كنند. اختلافِ شيعه و سنى يا عرب و كرد و تُركَمان و يا ديگر دسته بنديهاى تفرقه‏انگيز، تنها بوسيله‏ى دشمنان دامن زده ميشود. همچنانكه ناامنى كه همواره مقدمه‏ى بروز ديكتاتورى است، از سوى سرويسهاى اطلاعاتىِ دشمن، طرّاحى و تشويق ميشود. كسانى كه با ترورهاى جِنايَتْبار، جان شهروندانِ عراقى و شخصيت‏هاى علمى و سياسى را هدف ميگيرند، هرگز در شُمار مجاهدانى كه در راه استقلالِ عزّت اسلامى با اشغالگرانِ ستمگر مبارزه ميكنند، قرار نميگيرند.

برادران و خواهران حج گزار! ملتها و دولتهاى مسلمان!

امروز دنياى اسلام بيش از هميشه، به اتحاد و يكدلى و تَمَسُّك به قرآن نيازمنداست. از سوئى، ظرفتيهاى جهان اسلام براى توسعه و عزت و اقتدار، امروز بيش از گذشته آشكارشده و بازيابىِ مَجد و عَظِمت امت اسلامى، امروز در سراسرِ جهانِ اسلام، انگيزه و خواست جوانان و فرزانگان شده است. شعارهاى منافقانه‏ى مستكبران، رنگ‏باخته‏ و نيّات پليد آنان ‏براى امت‏اسلامى، بتدريج، آشكارشده است.

و از سوى ديگر، جهانخواران كه سوداى حاكميت بر سراسر جهان را در سر مى‏پرورانند، از بيدارى و وحدت امت اسلامى بيمناكند و آن را سدّى در برابر سيلِ ويرانگرِ نقشه‏هاى خود ميشمرند و در تلاش براى پيشدستى و پيشگيرى از آنند.

امروز، روز اُخوت عملى در همه‏ى عرصه‏ها و در برابر همه‏ى فتنه‏ها است. روز فراهم ساختنِ زمينه براى حكومت حضرت مهدى، عجل‏الله فرجه الشريف است. روز اِجابت دعوت الهى در همه‏ى زمينه‏ها است. روزى است‏ كه بايد آيه‏ى «اِنَّمَا المُؤْمِنُونَ اِخْوَة» و آيه‏ي «لاتَقُولُوا لِمَنْ اَلْقى اِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤمِناً» و آيه‏ى «اَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ» را بار ديگر بر دلهاى خود تلاوت كنيم، بايد چه در هنگام بمباران نجف و فَلُّوجه و مُوصِل، چه هنگام زلزله‏ى دريائى در اقيانوس هند كه دهها هزار خانواده را داغدار كرد، چه در هنگام اِشغال عراق و افغانستان، و چه در حوادث خونبارِ هر روزه‏ىِ فلسطين، تكليفِ الهى را بر دوش خويش، احساس كنيم. ما مسلمانان را دعوت به اتحاد ميكنيم، اين اتحاد، نه عليه مسيحيان يا ساير اديان و ملتها، بلكه براى مقابله با متجاوزان و اشغالگران و جنگ افروزان، براى اجراى اخلاق و معنويت و احياء عقلانيت و عدالت اسلامى و پيشرفت علمى و اقتصادى و بازيابىِ عزَّت اسلامى است. به ياد جهانيان ميآوريم كه وقتى قدس در دوران خلفاء راشدين در دست مسلمانان بود، مسيحيان و يهوديان در آرامش و امنيتِ كامل بودند، اما اينك كه قدس و مراكزى ديگر زير سلطه‏ى صهيونيستها يا صليبى‏هاىِ صهيونيست است، چگونه خون مسلمانان را مباح ميشمرند؟!

حج گزارانِ عزيز را به خُشوع و ذِكر و اِنابِه و تلاوت قرآن باتدبّر و حضور در نمازهاى جماعت و مهربانى با حاجيانِ كشورهاى ديگر و پرهيز از وقت‏گذرانيهاىِ بيهوده، فرا ميخوانم و از خداوند متعال موفقيت و عافيت و قبولى عبادات شما را مسئلت ميكنم و همه را به دعا براى حضرت بقيةالله ارواحنا فداه و فرا رسيدن حكومت عدل جهانىِ آن ذخيره‏ى الهى دعوت ميكنم.

وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وِ عَلَيْكُم وَ رَحْمَةُاللَّهِ وَ بَرَكاتُه



على‏الحسينى‏الخامنه‏اى

هفتم ذى‏الحجة 1425

برابر با 29 دي‌ماه 1383