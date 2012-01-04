سیامک سرلک به تراکتورسازی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سرلک بازیکن نیم فصل اول تیم داماش گیلان و کاپیتان اسبق تیم فولاد خوزستان پس از توافق با باشگاه تراکتورسازی، به این تیم تبریزی ملحق شد.

این بازیکن قرارداد داخلی خود را با تراکتورسازان امضا کرده و در دور جدید تمرینات این تیم که از امروز در تهران برگزار خواهد شد، شرکت می کند.

بازیکن 28 ساله جدید تراکتورسازی که پست اصلی او هافبک میانی است، در نیم فصل اول لیگ امسال نتوانست حضوری خوب در جمع داماشی ها داشته باشد و در طول 17 هفته، فقط دوبار با پیراهن این تیم به میدان رفت.

سرلک در دیدار هفته اول تیم داماش با صنعت نفت آبادان 45 دقیقه و در بازی هفته سیزدهم این تیم برابر مس سرچشمه، 10 دقیقه در میدان حضور پیدا کرد تا در مجموع یک نیم فصل، فقط 55 دقیقه بازی کرده باشد.

این بازیکن البته در تیم فولاد روزهای خوبی را تجربه کرده و حتی بازوبند این تیم خوزستانی را نیز به بازو بسته بود.

سیامک سرلک پنجمین بازیکن جدید تیم تراکتورسازی محسوب می شود که در فرصت نقل و انتقالات نیم فصل، به جمع سرخپوشان تبریزی اضافه شده است.

پیش از این بازیکن، عقیل اعتمادی از تیم گرونینگن هلند، قاسم حدادی فر از ذوب آهن، فرزاد حاتمی از سپاهان و میلاد فخرالدینی از مس کرمان در تعطیلات نیم فصل به تیم تراکتورسازی پیوسته بودند.

تراکتورسازی در آغاز رقابتهای نیم فصل دوم لیگ برتر روز جمعه جاری در قم به میهمانی تیم صبا خواهد رفت.