"پری" از انتخابات کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی.بی.اس، اولین دور از انتخابات درون حزبی (مقدماتی) حزب جمهورخواه آمریکا برای انتخاب نفر برگزیده این حزب برای رقابت با "باراک اوباما" شب گذشته در آیووا برگزار شد که "ریک پری" در میان نامزدها پنجم شد.

پری پس از مشخص شدن نتایج در انجمن حزب جمهوریخواهان آیووا، از تصمیم خود برای انصراف از ادامه رقابتها و بازگشت به تگزاس خبر داد.

انتخابات درون حزبی در ایالت آیووا در یک هزار و 774 حوزه برگزار شد و شمارش 96 درصد از آرا نشان داد که "ریک سنتورم" 24.6 درصد از آرا، رامنی 24.5، ران پل 21.3درصد، نیوت گینگریچ 13 درصد، ریک پری 10 درصد، و میشل بکمن فقط 5 درصد آرا را تصاحب کردند.