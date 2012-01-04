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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

اخبار انتخابات آمریکا/

"پری" از انتخابات کناره گیری کرد

"پری" از انتخابات کناره گیری کرد

پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه در ایالت آیووا، فرماندار تگزاس از ادامه این رقابتها انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری سی.بی.اس، اولین دور از انتخابات درون حزبی (مقدماتی) حزب جمهورخواه آمریکا برای انتخاب نفر برگزیده این حزب برای رقابت با "باراک اوباما" شب گذشته در آیووا برگزار شد که "ریک پری" در میان نامزدها پنجم شد.

پری پس از مشخص شدن نتایج در انجمن حزب جمهوریخواهان آیووا، از تصمیم خود برای انصراف از ادامه رقابتها و بازگشت به تگزاس خبر داد.

انتخابات درون حزبی در ایالت آیووا در یک هزار و 774 حوزه برگزار شد و شمارش 96 درصد از آرا نشان داد که "ریک سنتورم" 24.6 درصد از آرا، رامنی 24.5، ران پل 21.3درصد، نیوت گینگریچ 13 درصد، ریک پری 10 درصد، و میشل بکمن فقط 5 درصد آرا را تصاحب کردند.  

کد مطلب 1500881

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