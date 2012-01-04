13هزار داوطلب پیام نور فارس درآزمون فراگیر شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس اظهار داشت: در آزمون ورودی دوره های فراگیر که در روز جمعه 23دی ماه برگزار می شود، بیش از پنج هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد، هفت هزار و 700 نفر در مقطع کارشناسی و 360نفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته رقابت می کنند.

سعید مظلومیان تصریح کرد: آزمون مقطع کارشناسی در نوبت صبح، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد در نوبت عصر روز جمعه23دی ماه در مراکزوواحدهای دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه20دی ماه و ازطریق سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.orgتوزیع می شود، بیان کرد: پذیرفته شدگان دانشگاه از بهمن ماه تحصیل خود را در دانشگاه آغاز می کنند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان فارس با بیان اینکه نمره نهایی لازم برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد بر اساس تأثیر 80 درصدی میانگین دروس حاصل از آزمون و تأثیر 20 درصدی معدل مدرک کارشناسی است، گفت: میانگین مدرک کارشناسی برای دانش‌پذیرانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته هستند، حاصل میانگین دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.

مظلومیان عنوان کرد: آزمون فراگیر امسال در شهرهای شیراز، فسا، کازرون، جهرم، داراب، سپیدان، فیروزآباد، لارستان، لامرد،مرودشت و نورآباد ممسنی برگزار می شود که محل دقیق آزمون داوطلبان در کارت ورود به جلسه قید شده است.

سعید حسامی قائم‌ مقام رئیس دانشگاه پیام ‌نور کشور نیز با اشاره به برگزاری آزمونهای فراگیر این دانشگاه در روز 23 دی‌، درباره ظرفیت پذیرش دانشجو در این دوره گفت: در مقطع کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام‌نور 243 هزار نفر پذیرش می‌شوند. این آمار در کارشناسی‌ارشد 11 هزار و 260 نفر و در کارشناسی ناپیوسته به تعداد داوطلبان جای خالی وجود دارد و در صورتیکه داوطلبان بتوانند انتخاب رشته صحیح داشته باشند در رشته مورد علاقه خود پذیرش می‌شوند.

وی از پذیرش حضوری، نیمه‌حضوری و مجازی دوره کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام‌نور خبر داد و گفت: امسال 14 رشته افزایش یافته است و پذیرش دانشجو در 789 رشته محل مقطع کارشناسی‌ارشد صورت می‌پذیرد.