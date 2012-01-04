مناسب سازی رایگان منازل جانبازان منطقه چهار تهران/ منزل 120 جانباز مناسب سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم شفیعی افزود: با این اقدام، مسیر ویژه تردد برای جانبازان با ویلچر در محوطه داخلی منازلشان تا فضای بیرونی طراحی و ایجاد می شود و آنان می توانند بدون مشکل تردد کنند.

وی عنوان کرد: علاوه براین در صورت درخواست آنان مسیر بالابر ویژه معلولان در منازلشان برای آنان نصب و راه اندازی خواهد شد.

این مسئول افزود: همه جانبازان در صورت تمایل می توانند به معاونت ترافیک شهرداری منطقه مراجعه کنند تا اقدامات لازم در خصوص مناسب سازی منازل آنان انجام شود.

منزل 120 جانباز مناسب سازی شد

وی بیان داشت: تا کنون این مهم برای جانبازان در شهرک شاهد که بیش از 120 جانباز در آنجا اسکان دارند انجام شده است.

شفیعی افزود: در حال حاضر فضای شهری مناسب تردد جانبازان و معلولان نیست و آنان با سختی اقدام به تردد می کنند و ایجاد راههای ویژه تردد درخواست بسیاری از جانبازان و معلولان بوده و بارها این موضوع را از شهرداری درخواست کرده اند.