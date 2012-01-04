والیبال کاله جوان مازندران به قهرمانی در گروه خود می اندیشد

حسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی این تیم با تیم صالحین اظهار داشت: از حساسیت این بازی خبر داریم و بازی با تیم صالحین همانند بازیهای دیگر برای کاله اهمیت دارد و تمام تلاش خود را در زمین انجام خواهیم داد.

وی افزود: تیم صالحین از ادامه مسابقات لیگ نتایج نسبتا خوبی گرفته اما برای باقی ماندن در کورس قهرمانی و حفظ موقعیت صدرنشینی صرفا برای پیروزی به ساری خواهیم رفت.

سرمربی تیم والیبال کاله جوان مازندران ادامه داد: تیم کاله در نیم فصل و در ادامه بازیهای دور برگشت برای هربازی برنامه خاصی داشته و برابر هر تیمی با استراتژی متفاوتی به میدان می رفت.

کاظمی اضافه کرد: خوشبختانه بازیکنان تیم کاله با تمرینات خوب و منظمی که کادر فنی برای آنان پیش بینی کرده از انگیزه و روحیه لازم برای پیروزی برابر حریفان دارند.

سرمربی تیم کاله جوان گفت: تلاش و هدف تیم، صدرنشینی و قهرمانی در گروه یک این مسابقات و صعود به مرحله پی آف (حذفی) به عنوان تیم نخست و بازی با تیم چهارم گروه دوم است.

کاظمی به عملکرد موفق تیم کاله جوان در نیم فصل مسابقات والیبال دسته یک باشگاه های کشور اشاره کرد و از بازی قابل قبول تیمش و قهرمانی در نیم فصل این مسابقات ابراز شادمانی کرد.

تیم صدرنشین کاله جوان مازندران، در هفته دوم دور برگشت مسابقات دسته یک والیبال باشگاههای کشور عصر امروزچهارشنبه در ساری، میهمان هم استانی خود تیم صالحین این شهر است.