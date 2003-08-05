نظاميان صهيونيست سه مبارز فلسطيني را بازداشت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي روزنامه صهيونيستي يديعوت آهارونوت، نظاميان صهيونيست اعلام كردند، ديشب در روستاي البيره در شرق رام الله در كرانه باختري، سه فعال فلسطيني را به اتهام دست داشتن درعمليات ضد اسراييلي بازداشت كردند.

بازداشت مبارزان فلسطيني با وجود اعلام آتش بس سه ماهه گروههاي مبارز فلسطيني، همچنان از سوي نظاميان صهيونيست با شدت دنبال مي شود.

گروههاي مبارز فلسطيني آتش بس سه ماهه را به شرط عقب نشيني از تمام مناطق فلسطيني و نيز توقف عمليات ترور، بازداشت و تجاوز ارتش اسرائيل پذيرفته بودند. درپي تداوم كارشكنيها و نقض مكرر آتش بس از سوي رژيم صهيونيستي، گروههاي مقاومت فلسطيني به اين رژيم هشدار دادند با ادامه اين اقدامات، هرگونه عواقب ناشي از شكست آتش بس متوجه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي خواهد بود. نظاميان صهيونيست ديروز نيز سه فلسطيني را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.