مجوز جذب 15هزار هیئت علمی صادر شد/ آمادگی برای ارائه کد استخدام

دکتر کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جذب 5 هزار عضو هیئت علمی جدید اظهار داشت: در این راستا با توافقی که با معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت گرفت، در سال جاری 7 هزار عضو هیئت علمی جذب می شود و در کل تا پایان دولت دهم 15 هزار عضو هیئت علمی برای کلیه دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم جذب خواهند شد.

وی ادامه داد: از این رو پس از تهیه مقدمات جذب اعضای هیئت علمی، به دانشگاه ها اعلام کردیم که بدون در نظر گرفتن سقف، اقدام به جذب اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود کنند.

آمادگی برای کد 10 رقمی استخدام به اعضای هیئت علمی

وزیر علوم با تاکید بر اینکه صلاحیت این اعضا باید به تایید هیئت جذب دانشگاه ها و هیئت مرکزی جذب رسیده باشد، گفت: از سوی دیگر ما آمادگی داریم که بلافاصله کد 10 رقمی استخدامی را برای آنها صادر کنیم.

وزیر علوم درعین حال با بیان اینکه برای جذب اعضای هیئت علمی جدید صلاحیت های علمی و عمومی مد نظر قرار می گیرد، اظهار داشت: صلاحیت های علمی فرد مشخص است ولی در مورد صلاحیت های عمومی هم قایل به این هستیم که فرزندان و امانت های مردم را باید در اختیار اساتیدی قرار دهیم که هم در مرزهای دانش باشند و هم از نظر تعهدات دینی و اخلاقی و اعتقادی محکم باشند تا بتوانند دانشجویان را در راستای آرمانهای اسلامی و انقلاب تربیت کنند.