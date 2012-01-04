متروی اصفهان تا پایان سال 91 راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حسام نژاد با اعلام این خبر افزود: تاکنون از یک هزار و۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده برای راه اندازی خط یک مترو اصفهان ۶۰۰ میلیارد تومان یعنی ۵۰ درصد از این میزان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در قالب آزادسازی مسیر و ایستگاه های مترو هزینه کرده، اذعان داشت: پرداختهای دولتی در این خصوص به صورت اجرایی و عمرانی بوده این در حالی است که خط یک مترو اصفهان به ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه تامین اعتبارات خط یک مترو اصفهان از طریق صندوق ذخیره ارزی، فاینانس، اوراق مشارکت و تخصیص بودجه های دولتی و BOT پیش بینی شده، ادامه داد: شهرداری در نظر دارد با انتشار و فروش اوراق مشارکت به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت مشارکتی بخشی از هزینه های مترو را تامین کند که امید است تا سه ماه آینده این مهم پس از طی مراحلی از جمله صدور مجوز بانک مرکزی اجرایی شود.

معاون اداری و مالی شهرداری اصفهان به راه اندازی ۱۰ کیلومتر از مترو در قسمت شمالی از ایستگاه قدس تا باهنر اشاره و تصریح کرد: تا پایان سال۹۱ اصفهانی ها می توانند به طور آزمایشی از مترو استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون ایستگاه قدس، جابر، کاوه، چمران و باهنر وبهارستان، گلستان، مفتح و علی خان آماده بهره برداری است، افزود: توافقات ریالی خرید واگنها نهایی شده و معوضات ملکی در این خصوص در حال انجام و امید است واگنها تا پایان سال آینده در ۱۰ کیلومتر این خط به کار گیریم و بتوانیم مرحله اول این پروژه را در اختیار شهروندان قرار دهیم.

وی از آغاز عملیات اجرایی ایستگاه آزادی به صورت مشارکتی با هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان خبرداد و اعلام کرد: قطعه جنوبی خط یک مترو اصفهان به موازات راه اندازی قسمت شمالی این خط به صورت آزمایشی آماده و متصل می شود اما با توجه به اینکه ایستگاه های قسمت جنوبی خط مترو تکمیل نشده فقط در ایستگاه های بخش شمالی این خط پذیرش مسافر انجام می گردد.

حسام نژاد احداث مترو را متشکل از سه بخش اصلی شامل ساخت مسیر و ایستگاهها، تهیه و نصب تجهیزات و تأمین ناوگان عنوان و بیان کرد: این سه بخش خط یک مترو اصفهان در حال تکمیل است و در این رابطه مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: تمامی فعالیتهای مرتبط با احداث قطار شهری اصفهان به صورت بسیار قابل قبولی در حال انجام است و خوشبختانه هیچگونه نگرانی در خصوص چگونگی راه اندازی مترو این شهر وجود ندارد.

وی اضافه کرد: ایستگاه های میدان امام حسین (ع) و انقلاب خط یک مترو اصفهان آخرین ایستگاه هایی خواهند بود که احداث می شوند همچنین ایستگاه میدان امام حسین (ع) و به صورت کراس آور خواهد بود.

معاون اداری مالی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در سال جاری ۷۸ میلیارد تومان اعتبار دولتی به متروی اصفهان اختصاص داده شده، اظهار کرد: تا کنون ۳۵ درصد از این اعتبار پرداخت شده و ۶۵ درصد این مبلغ هنوز پرداخت نشده که امید است هرچه سریعتر دولت به تعهداتش در این زمینه عمل نماید.

وی با اشاره به این که یکی از اساسی ترین راه های ساماندهی و اصلاح مشکلات حمل و نقل عمومی در کلان شهرها، ایجاد توازن در کلیه ساختارهای عبور و مرور به خصوص ساخت و راه اندازی مسیرهای ریلی درون شهری است، اذعان داشت: این مهم قابلیت آن را دارد تا با بهبود محیط زیست و زدودن آلاینده ها، آرامش و شادابی را به جامعه شهری بازگرداند.

حسام نژاد تاکید کرد: شهرداری اصفهان در اجرای طرح های عظیم عمرانی که منجر به اصلاح ساختار و تحکیم بنیانهای نظام شهری می شود ، گام های بلندی برداشته است و امید آنکه هر چه سریع تر موانع و مشکلات ساخت مترو اصفهان برطرف شود تا با بهره برداری از پروژه عام المنفعه قطار شهری آنچه صلاح و مصلحت این مردم شریف است به تحقق بپیوندد.