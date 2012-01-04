افتتاح یکصد و هجدهمین مدرسه اهدایی مقام معظم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدرسه با اعتبار بالغ بر سه میلیارد و 840 میلیون ریال، با 1320 مترمربع ساختمان آموزشی و 1142 مترمربع محوطه سازی توسط موسسه بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان ایلام شهرستان شیروان روستای لومار احداث شده است.

مدرسه یاد شده دارای استانداردهای ملی شامل: فضای آموزشی، فضای پرورشی، سرویس بهداشتی، محوطه سازی، سرایداری، دیوار کشی و... است که توسط مسئولان بنیاد برکت، تجهیز و نوسازی مدارس کشور و جمعی از مسئولان استان روز چهارشنبه چهاردهم دی ماه جاری افتتاح می شود.

مدارس برکت طبق فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، از مهرماه 1387 در مناطق محروم کشور با اختصاص بیش از 640 میلیارد ریال اعتبار در حال احداث هستند.