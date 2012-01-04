آواز جمعی جشنواره موسیقی در تسخیر جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر،عضو هیات انتخاب بخش آوازجمعی جشنواره موسیقی فجر، با اعلام این خبر گفت: همه ما احترام زیادی برای پیشکسوتان قائل هستیم، اما بهتر است فضای موسیقی کشور را در اختیار جوانان قرار دهیم و با حمایت از آنها موزیسین های خوبی تربیت کنیم.
مسعود کاظم زاد افزود: با مقایسهای کوتاه میتوان به رشد چشمگیر گروهها نسبت به سالهای گذشته پی برد چرا که در گذشته بیشترگروهها به صورت تک صدایی فعالیت میکردند، اما در حال حاضر گروهها گرایش به فعالیت گروهی دارند.
وی با اشاره به کشف استعدادهای جوان در جشنواره تصریح کرد: ما در کشور استعدادهای زیادی داریم که می توان با در اختیار قرار دادن امکانات لازم به افراد مستعد آنها را به پیشرفت بالایی برسانیم.
رهبر گروه کر دفتر موسیقی با بیان اینکه گروههای آواز جمعی به صورت خودجوش در ایران فعالیت میکنند، اظهار داشت: متاسفانه ما مراکز آکادمیک و یا مدارسی مختص آواز نداریم، تا هنرجویان از آنها فارغ التحصیل و مشغول به کار شوند. بر این اساس تمامی گروهها و رهبران گروه کر به صورت خودجوش کار میکنند که خوشبختانه این هنرمندان خودجوش توانستهاند طی این سالها خود را بالا بکشند و به سطح قابل قبولی برسند.
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن ماه به دبیری حسن ریاحی در تهران و چند استان برگزار می شود.
بخش عمدهای از گروههای شرکت کننده بخش آواز جمعی (کر) در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر را جوانان تشکیل میدهند.
